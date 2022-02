In dieser Galerie: 2 Bilder Priska Nufer unterwegs zu ihrer Premiere. Foto: AP/Marco Trovati Cornelia Hütter crashte kurz vor dem Ziel, hat sich dabei aber nicht schwer verletzt. Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Crans Montana – Gut Ding braucht Weile. Priska Nufer musste 30 Jahre alt werden, um ihren ersten Weltcupsieg einzufahren. Die Schweizerin gewann die zweite Abfahrt in Crans Montana in 1:29,93 Minuten. Sie setzte sich um 0,11 Sekunden vor der Vortagessiegerin Ester Ledecka aus Tschechien und der Italienerin Sofia Goggia (0,23) durch. Für ein Spitzenergebnis sorgte Stephanie Venier nach langer Durststrecke. Sie wurde ex aequo mit der Norwegerin Ragnhild Mowinckel (0,31) Fünfte.

Einen Schreckmoment erlebte die Vortagesdritte Cornelia Hütter. Die Steirerin stürzte beim letzten Sprung schwer und rutschte ins Ziel. Sie erlitt Abschürfungen im Gesicht und klagte hernach über Kopfschmerzen. (red, 27.2.2022)