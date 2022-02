Der kleine Schweinswal ist als Einzelgänger unterwegs und bevorzugt Küstengewässer. Foto: Imago

Deutschlands einzige heimische Walart, der gefährdete Schweinswal (Phocoena phocoena), wird in der Ostsee künftig besser davor geschützt, als Beifang zu enden. Elf Meeresgebiete seien von Samstag an für die Fischerei mit Stellnetzen gesperrt oder die verwendeten Fanggeräte müssten mit akustischer Abschreckung ausgestattet werden, um die Meeressäuger zu warnen, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. "Oft verfangen sich die Wale in den Maschen dieser Netze und können nicht mehr an die Oberfläche schwimmen, um zu atmen – sie ertrinken", sagte die Biologin Lea-Carina Mendel von der Deutschen Wildtierstiftung.

Es gebe nur noch etwa 500 Schweinswale in der Ostsee, es sei von entscheidender Bedeutung, sie zu schützen. Die neuen Maßnahmen seien das Ergebnis knapp zwei Jahre langer Bemühungen von Deutschland, der EU-Kommission und sieben weiteren Anrainerstaaten der Ostsee.

Folgenreicher Nahrungsrückgang

Nach Angaben der Wildtierstiftung ist neben der Gefahr durch Netze vor allem die Überfischung und der Rückgang von Schwarmfischen für die Gefährdung der Tiere verantwortlich. "Der Bestand vieler Fischarten, die dem Tier als Futter dienen, wird immer geringer. Rund zehn Prozent seines Körpergewichtes muss ein Schweinswal täglich in Form von Fischen, Weichtieren und Krebsen aufnehmen. Diese fettreiche Nahrung braucht er, um seine Körpertemperatur zu halten", sagte Mendel.

Schweinswale erreichen Körperlängen von bis zu zwei Metern, in der Ostsee sind sie jedoch meist deutlich kleiner. Sie bevorzugen Küstengewässer, in Deutschland sind sie häufiger in der Kieler Bucht, in der Flensburger Förde und westlich der Insel Darß anzutreffen. (red, APA, 27.2.2022)