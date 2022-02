Norwegerin Johaug siegte wie in Peking über 10 km in der klassischen Technik

Teresa Stadlober Foto: EPA/KIMMO BRANDT

Lahti – Teresa Stadlober, die Olympia-Dritte im Skiathlon, hat am Sonntag im ersten Langlauf-Distanzrennen nach den Winterspielen den zwölften Rang belegt. In Peking Neunte (+1:10 Min.), landete die Salzburgerin auch in Lahti über 10 Kilometer in der klassischen Technik in etwa in diesem Bereich. Stadlober hatte 1:16,1 Minuten Rückstand auf die weiterhin dominierende Norwegerin Therese Johaug.

Stadlober war trotz des knapp verpassten Top-Ten-Platzes nicht enttäuscht. "In den letzten Tagen nach China habe ich mich nicht wirklich gut gefühlt und daher war das Rennen heute absolut in Ordnung." Sei sei schnell gestartet, doch die Hoffnung, das hohe Tempo durchzuhalten, habe sich nicht erfüllt, sagte die 29-Jährige.

Johaug, die dreifache Olympiasiegerin 2022, gewann nur 1,2 Sekunden vor der Olympia-Vierten und Tour-de-Ski-Siegerin Natalja Neprjajewa (RUS). Die ersten vier von Lahti waren mit dem Spitzenquartett der Winterspiele identisch, allerdings mit teils veränderten Positionen. Die Finnin Krista Pärmäkoski (+16,5) wurde neuerlich Dritte, diesmal vor der Olympia-Zweiten Kerttu Niskanen (FIN/+37,7). Neprjajewa führt im Gesamt-Weltcup, Johaug fehlen die Punkte der Tour de Ski, auf die sie verzichtet hatte. (APA, 27.2.2022)

Ergebnisse des Skilanglauf-Weltcup-Bewerbs der Frauen in Lahti am Sonntag:

10 km (klassische Technik): 1. Therese Johaug (NOR) 24:28,4 Min. – 2. Natalja Neprjajewa (RUS) +1,2 Sek. – 3. Krista Pärmäkoski (FIN) +16,5. Weiter: 12. Teresa Stadlober +1:16,1 Min. – 45. Lisa Unterweger (beide AUT) +2:45,5.

Weltcup-Gesamtwertung: 1. Neprjajewa 973 – 2. Jessica Diggins (USA) 695 – 3. Ebba Andersson (SWE) 688. Weiter: 11. Johaug 475 – 16. Stadlober 343.

Distanz-Weltcup: 1. Johaug 475. Weiter: 12. Stadlober 199.