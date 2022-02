Norwegerin Johaug siegte wie in Peking über 10 km in der klassischen Technik

Teresa Stadlober Foto: EPA/KIMMO BRANDT

Lahti – Teresa Stadlober, die Olympia-Dritte im Skiathlon, hat am Sonntag im ersten Langlauf-Distanzrennen nach den Winterspielen den zwölften Rang belegt. In Peking Neunte (+1:10 Min.), landete die Salzburgerin auch in Lahti über 10 Kilometer in der klassischen Technik in etwa in diesem Bereich. Stadlober hatte 1:16,1 Minuten Rückstand auf die weiterhin dominierende Norwegerin Therese Johaug.

Johaug, die dreifache Olympiasiegerin 2022, gewann aber nur 1,2 Sekunden vor der Olympia-Vierten Natalja Neprjajewa (RUS). Die ersten vier von Lahti waren mit dem Spitzenquartett der Winterspiele identisch, allerdings mit teils veränderten Positionen. Die Finnin Krista Pärmäkoski (+16,5) wurde neuerlich Dritte, diesmal vor der Olympia-Zweiten Kerttu Niskanen (FIN/+37,7). (APA, 27.2.2022)

Ergebnisse des Skilanglauf-Weltcup-Bewerbs der Frauen in Lahti am Sonntag:

10 km (klassische Technik): 1. Therese Johaug (NOR) 24:28,4 Min. – 2. Natalja Neprjajewa (RUS) +1,2 Sek. – 3. Krista Pärmäkoski (FIN) +16,5. Weiter: 12. Teresa Stadlober +1:16,1 Min. – 45. Lisa Unterweger (beide AUT) +2:45,5.

Weltcup-Gesamtwertung: 1. Neprjajewa 973 – 2. Jessica Diggins (USA) 695 – 3. Ebba Andersson (SWE) 688. Weiter: 11. Johaug 475 – 16. Stadlober 343.

Distanz-Weltcup: 1. Johaug 475. Weiter: 12. Stadlober 199.