In knarzenden Kunstlederanzügen betritt das Kunstvolk die Bühne. Die Gewänder als auch ihre vom Soundsystem verstärkten Schritte machen es zur Karikatur seiner selbst. Die Rektorin der städtischen Akademie (Sabine Haupt) hat eine Skulptur geschaffen, sie sind gekommen, um jene zu bestaunen. "Ah" und "Ha" schlüpfen noch vor der Enthüllung des Werks aus ihren Mündern, mit dem Kopf im Nacken umkreisen sie den königsblauen Vorhang (toll von Sigi Colpe) in der Mitte der Bühne. Als der sich aufschiebt – ist aber nichts dahinter. "Ode an die alten Täter" nennt die Künstlerin das unsichtbare Werk, das die Frage in den Raum stellt, ob man Nazis, die der eigenen Mutter das Leben gerettet haben, indem sie deren gewalttätigen Vater töteten, dankbar sein darf – "egal, wer sie waren und was sie sonst noch gemacht haben". Hätten Sie doch "im Rahmen des riesigsten Verbrechens der Welt" ein anderes Verbrechen "gesühnt".

Eine Debatte, die auf der Podiumsdiskussion der Kunstuni geführt wird, ist sich schnell einig: Nein, auch die Künstlerin muss weg. Vom Werktitel begeistert, beansprucht in Thomas Melles Stück Ode im Burgtheater-Kasino inzwischen die "Wehr" die unsichtbare Skulptur, über die sie sich zuerst noch echauffiert hat, für sich. Die "Wehr", das sind die Rechten, die gewisse europäische Werte, aber auch von "Gesindel" sauber gehaltene Plätze verteidigen. Ihre Aufregung über Millionen für eine "Skulptur aus Luft" ist vergessen.

Konzentrat von Reizthemen

Ein zweites Die Welt im Rücken darf man sich nicht erwarten. Die Dramatisierung von Thomas Melles Roman über seine bipolare Störung war 2017 im Akademietheater mit Joachim Meyerhoff ein Riesenerfolg. Ode mag auch über autobiografische Züge verfügen. Es geht darin immerhin um die Frage, was Kunst wie sagen darf. Einen Autor tangieren solche Fragen heute notgedrungen. Doch geht es darin viel diskursiver zu. Das Stück ist zu seiner Premiere im Burgtheater Kasino nun um nichts weniger aktuell als bei seiner Uraufführung 2019. Denn Melle kocht Reizthemen wie Politische Korrektheit, Cancel Culture, gendergerechte Sprache oder die Frage, wer wen repräsentieren kann und darf, zu einem Konzentrat ein. Er hält sich nicht mit Begriffserklärungen auf, sondern geht direkt hinein in eine Spaltung seiner Bühnengesellschaft.

Selbige dirigiert der Regisseur András Dömötör in seiner ersten Inszenierung fürs Burgtheater grandios. Arthur Klemt wird als der älteste der Künstlerclique mit struwwelig weißem Schopf, der ihn als altlinken Liberalen ausweist, zum Ankläger der jungen und identitätspolitisch versierten Kollegen (Caroline Baas, Tilman Tuppy). Er schreit ihnen die schönsten Schimpfworte fürs woke Zeitalter wie "selbstgerechte Dümmlichkeitstwitterer", "süßlich-harmlose Zwinkerartisten" und "opferbesessene Opferdarsteller" ins Gesicht. Sie scheinen sich beim – famos gespielt – Brüllen erst in ihm zu verfertigen. Als "Hassrede" werden sie im Generationenkonflikt von den Adressierten zu seinen Ungunsten registriert. Gerüchte sind ihnen Grund genug für Shitstorms, Kunstwerke setzen sie ohne mit der Wimper zu zucken mit Verbrechen gleich. Jedes Kunstwerk Werk ist für sie erst einmal ein politischer Debattenbeitrag. "Fragen der Ästhetik sind hier nicht mehr gefragt", stellen sie mit überlegenen Minen fest.

Präzisionsarbeit mit Effekten

Wie Augen groß werden, sich Lippen kräuseln, Reaktionen über Gesichter huschen – Mimik und Gesten der Figuren sind an diesem Abend ganz, ganz fein ziseliert. Das Ensemble ist grandios, seine Präzisionsarbeit zu bestaunen ist eine Freude. Speziell im mittleren Teil der fast zwei Stunden klotz der Abend aber auch mit großen Effekten.

Denn Markus Meyer kann nicht nur berückend singen, er zieht auch gleich einmal blank. Als Regisseur sieht er sich einer jungen Generation von Schauspielern gegenüber, die mit der Idee von bloßer Nachahmung, aber auch potenziell triggernden Geschichten nichts mehr anfangen können: "Das sind traumatisierende Inhalte, dem setz ich mich nicht aus" – "Dann können wir nichts mehr darstellen" – "Genau". Als Verfechter der Idee von Darstellung durch Verstellung im Theater gibt er dem zum Trotz mit bemerkenswertem Körpereinsatz, umgeschnalltem Schwangerschaftsbauch und Kopftuch nacheinander eine Vergewaltigte, eine vor dem Machomann zitternde Hausfrau und eine ausländische Putzkraft. Wenn nicht Künstler die weniger privilegierten Gruppen der Gesellschaft auf den Bühnen darstellten, kämen die dort dann überhaupt vor? Die Wehr (Katharina Pichler) sieht entspannt vom Bühnenrand aus zu, wie die Linken einander zerfleischen.

Dömötör packt Melles kluge Beobachtungen mit viel Verspieltheit an. Hinter ihrem Witz und Einfallsreichtum stecken Tiefe und Kraft. Großartig, wie Klemt sich immer wieder vertut, wenn er mit Isolierband Hakenkreuze an die Bühnenrückwand kleben will und jedes Mal verdutzt davorsteht, wenn ein Haken in die falsche Richtung zeigt und das Unterfangen auf absurde Art beendet. Man sitzt mit Staunen in dieser bemerkenswert gelungenen Produktion. (Michael Wurmitzer, 27.2.2022)