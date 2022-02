Absturz

Kurs der Raiffeisen Bank International stürzt weiter ab, Sberbank Europe AG in Schieflage

Raiffeisen International, bietet in der Ukraine weiter Dienstleistungen an, Wifo-Chef will Schutzschirm für die Bank. Sberbank Europe AG mit Sitz in Wien wohl nicht zu retten, Kunden in Österreich sollen kaum betroffen sein