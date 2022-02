SWITCHLIST

19.40 REPORTAGE

Re: Heiße Höschen aus Sibirien – Mit Unterwäsche gegen Vorurteile Ein Trip zum Fetischfestival nach Berlin und die hohen Preise ließen ein schwules russisches Paar zur Nähmaschine greifen. Heute haben sie eine Fabrik für sexy Unterwäsche – im homophoben Sibirien. Bis 20.10, Arte

21.05 UMWELT

Lukas Resetarits: Schmäh (1–2/2) Ob in Werbung und Marketing, Medien oder Politik: Dem "Schmäh" in all seinen Ausformungen spürt der Kabarettist in seinem 25. Programm nach. Bis 23.10, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema bei Christoph Feurstein ist: Krieg in Europa – Angst und Sorge bei den Menschen / Der Mann der Stunde – ORF-Osteuropa-Korrespondent Christian Wehrschütz privat. Bis 22.00, ORF 2

22.05 DREIECKSGESCHICHTE

Burning (Beoning, J/KR 2018, Lee Chang-dong) Ein schüchterner junger Mann aus der Provinz trifft in Seoul seine alte Schulfreundin wieder – und gerät in eine Dreiecksgeschichte. Lee Chang-dong hat eine Erzählung von Haruki Murakami meisterlich als spannend-rätselhaften Thriller adaptiert. Bis 0.30, Arte

Schwelgt in ihrem Heimatdorf in Erinnerungen: Hae-mi (Jeon Jong-seo) in der Haruki-Murakami-Verfilmung "Burning", Arte, 22.05 Uhr. Foto: Capelight-Pictures





22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Es geht um den Ukraine-Krieg, den jüngsten Brenner-Roman von Wolf Haas, die Lust an "True Crime" und um den Dichter und Filmemacher Pier Paolo Pasolini, der am 5. März 100 geworden wäre. Im Anschluss um 23.25 Uhr ist ein Wechselspiele-Konzert von Cellistin und Singer-Songwriterin Marie Spaemann und Akkordeonist Christian Bakanic zu sehen.

Bis 0.00, ORF 2

22.45 SATIRE

Kehraus (D 1983, Hanns Christian Müller) Der Gabelstaplerfahrer Ferdinand (Gerhard Polt) lässt sich am Rosenmontag von einem Versicherungsvertreter (Nikolaus Paryla) ein ganzes Bündel überflüssiger Versicherungen andrehen. Just am Faschingsdienstag macht er sich auf, diese wieder loszuwerden. Unterstützung kommt von Sekretärin Annerose (Gisela Schneeberger). Bittere Satire, für die Polt mit dem Ernst-Lubitsch-Preis ausgezeichnet wurde. Bis 0.15, BR