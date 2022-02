Hollywood-Star Sean Penn (vorne mit Brille) am 24.2. 2022 bei einer Pressekonferenz in Kiew dreht einen Dokumentarfilm über die russische Invasion. Reuters/ Ukrainian Presidential Press Service

Schon im November soll Hollywood-Schauspieler Sean Penn in die Ukraine gereist sein, um mit Soldaten und ukrainischen Militärs über die unmittelbare Bedrohung durch Russland zu sprechen. Drei Monate später herrscht nun Krieg, und der zweifache Oscar-Preisträger (Mystic River, Milk) befindet sich erneut in Kiew. Laut Angaben des Senders NBC News dreht Penn vor Ort einen Dokumentarfilm für die US-amerikanischen Vice Studios.

Dies bestätigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj selbst, der am Donnerstag vergangener Woche auf Facebook und auf seinem offiziellen Instagram-Account Bilder sowie ein stummes Videogespräch zwischen ihm und Penn in Military-Outfit öffentlich machte. Selenskyj, selbst ein ausgebildeter Schauspieler, unterstrich dabei Penns Mut, "der vielen anderen, vor allem den westlichen Politikern, fehlt".

Es ist nicht die erste "Frontlinie", an die sich der 61-jährige Schauspieler aus Kalifornien begibt. Im Jahr 2015 traf Penn – gefolgt von scharfer Kritik aus den USA – den sich damals auf der Flucht befindenden mexikanischen Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman zu einem Interview in dessen Versteck. Guzman galt damals als einer der meistgesuchten Verbrecher weltweit. Inwiefern Penn damals mit den Behörden zusammengearbeitet hatte, blieb unklar. Guzman wurde schließlich gefasst.

Hohes Risiko

Sean Penn, der derzeit in den Kinos im fabelhaften 70er-Jahre-Film Licorice Pizza als alter Schauspielhaudegen zu sehen ist, scheut die Gefahr nicht. Der Mann will sichtlich mehr sein als ein gut bezahlter Leinwandmime und nimmt dafür hohes Risiko in Kauf.

Politisch klar Stellung bezogen hat Sean Penn immer, auch gegen die Bush-Regierung, anlässlich der Irak-Invasion bzw. der Kriegsdrohungen gegen den Iran. Er ist auch Mitglied von "Not in Our Name" (NION), einer Bewegung von Persönlichkeiten, die sich gegen Krieg und Repressalien ausspricht.

Als wehrhafte Person hat sich der aus einer Filmschauspielerfamilie stammende und eigentlich medienscheue Penn auch im Leben abseits der Leinwand erwiesen. Infolge seiner Ehe mit Popstar Madonna in den 1980ern kam es mehrfach zu Handgreiflichkeiten mit Paparazzi sowie Arrestaufenthalten. Mit seiner späteren Ehefrau, der Schauspielerin Robin Wright, hat Penn zwei Kinder. Liiert war er danach mit Charlize Theron sowie zuletzt verheiratet mit der 30 Jahre jüngeren Australierin Leila George D’Onofrio. (Margarete Affenzeller, 27.2.2022)