Stefan Kraft hat am Sonntag seinen 24. Weltcupsieg um 6,7 Zähler verpasst. Der Salzburger, der am Schauplatz Lahti 2017 Doppel-Weltmeister geworden ist, musste sich dem Japaner Ryoyu Kobayashi und dem Norweger Halvor Egner Granerud geschlagen geben – beide erzielten je 278 Punkte und wurde so zu Ex-aequo-Siegern. Nur 5,3 Punkte von seinem ersten Podestplatz trennten Ulrich Wohlgenannt, er wurde Vierter, und auch Manuel Fettner sorgte als Sechster für ein Top-Resultat. (APA, 27.2.2022)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens der Männer am Sonntag in Lahti:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 278,0 Punkte (125,0 m/130,5)

. Halvor Egner Granerud (NOR) 278,0 (127,0/128,5)

3. Stefan Kraft (AUT) 271,3 (124,0/128,0)

4. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 266,0 (129,0/124,0)

5. Karl Geiger (GER) 265,9 (125,5/123,5)

6. Manuel Fettner (AUT) 265,5 (130,5/124,0)

7. Dawid Kubacki (POL) 263,5 (125,0/126,0)

8. Markus Eisenbichler (GER) 261,7 (123,0/127,0)

9. Ziga Jelar (SLO) 256,8 (127,0/120,5)

10. Cene Prevc (SLO) 255,2 (123,0/120,0)

11. Kamil Stoch (POL) 252,3 (125,0/122,0)

12. Johann Andre Forfang (NOR) 251,0 (122,5/124,0)

13. Marius Lindvik (NOR) 249,5 (119,5/124,5)

14. Piotr Zyla (POL) 248,9 (122,0/125,0)

15. Clemens Aigner (AUT) 248,5 (122,0/121,5)

16. Stephan Leyhe (GER) 248,4 (121,5/123,0)

17. Daniel Tschofenig (AUT) 247,5 (123,5/121,5)

18. Daniel Huber (AUT) 246,1 (120,5/121,5)

19. Constantin Schmid (GER) 245,6 (116,5/125,5)

20. Yukiya Sato (JPN) 245,4 (121,5/120,0)

21. Killian Peier (SUI) 240,5 (116,5/122,5)

22. Jewgenij Klimow (RUS) 239,3 (119,0/122,5)

23. Severin Freund (GER) 239,2 (120,0/120,5)

24. Timi Zajc (SLO) 239,0 (117,0/123,5)

25. Peter Prevc (SLO) 238,8 (121,5/115,5)

26. Jan Hörl (AUT) 237,3 (120,0/119,5)

27. Gregor Deschwanden (SUI) 236,5 (120,0/121,0)

28. Niko Kytosaho (FIN) 232,8 (118,5/120,0)

29. Daiki Ito (JPN) 231,2 (117,5/120,0)

30. Keiichi Sato (JPN) 221,7 (118,5/113,0)

Gesamtwertung (nach 21 Bewerben):

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1322

2. Karl Geiger (GER) 1279

3. Halvor Egner Granerud (NOR) 1090

4. Marius Lindvik (NOR) 947

5. Markus Eisenbichler (GER) 726

6. Anze Lanisek (SLO) 657

7. Stefan Kraft (AUT) 653

8. Jan Hörl (AUT) 560

9. Cene Prevc (SLO) 491

10. Daniel Huber (AUT) 462 '

11. Killian Peier (SUI) 440

12. Robert Johansson (NOR) 415

13. Timi Zajc (SLO) 393

14. Yukiya Sato (JPN) 366

15. Lovro Kos (SLO) 348

weiter:

17. Manuel Fettner (AUT) 290

Nationencup (21):

1. Deutschland 4455

2. Österreich 4352

3. Norwegen 3974

4. Slowenien 3762

5. Japan 3307

6. Polen 1470

7. Schweiz 781

8. Russland 684

9. Finnland 211

10. Tschechien 54