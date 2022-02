Foto: AFP/ PINTO

Napoli hat am Sonntag die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Serie-A übernommen. Die Neapolitaner feierten auswärts gegen Lazio Rom einen 2:1-Erfolg und liegen damit vor dem punktegleichen Zweiten AC Milan in Führung. Zwei Zähler dahinter folgt Titelverteidiger Inter Mailand, der ein Spiel in der Hinterhand hat.

Lorenzo Insigne brachte die Gäste in der 62. Minute in Führung. In einer dramatischen Schlussphase glich zunächst Pedro aus (88.), ehe Fabian Ruiz in der 94. Minute das 2:1 für die Gäste gelang. (APA, 27.2.2022)