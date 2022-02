[Livebericht] Massiver russischer Ansturm auf Kiew erwartet

[Frage&Antwort] Wie Waffenlieferungen, Atomdrohungen und Rückschläge zusammenhängen

[Flucht] Hoffen und Warten an der polnisch-ukrainischen Grenze

[Kommentar] Wir werden verzichten müssen

[Sanktionen&Folgen] Russland wird wirtschaftlich isoliert – Banken von Swift getrennt

[Unternehmen] Ukraine-Invasion bringt rauen Wind für die neue AUA-Chefin

[Forschung Spezial] Die Pandemie als Belastungsprobe für Frauen

[Tirol] Tiroler Gemeinderatswahlen bringen Erfolge für MFG

[Australien] "Lebensbedrohliche Situation": Weitere schwere Überschwemmungen in Australien

[Kopf des Tages] US-Schauspieler Sean Penn filmt im ukrainischen Kriegsgebiet

[Erklärvideo] So funktioniert der Weltklimarat (IPCC)

[Wohngespräch] Karla Kowalski: "Dieses Haus bietet Platz für mich und meine Welt im Kopf"

[Wetter] Im Westen und Südwesten steht trockenes und oft sonniges Wetter auf dem Programm. Im übrigen Österreich wechseln Wolken und kurze sonnige Phasen einander ab, dazu gehen besonders im Osten und Südosten ein paar Schneeschauer nieder. Der Wind kommt schwach bis mäßig, in der Osthälfte auch lebhaft und eisig kalt aus Nordwest bis Nordost. Am Morgen umspannen die Temperaturen minus 8 bis plus 1 Grad, inneralpin kann es örtlich deutlich kälter sein. Am Nachmittag bewegen sich die Temperaturen zwischen minus 2 und plus 9 Grad.

[Zum Tag] 2013: Das Pontifikat von Papst Benedikt XVI. endet an diesem Tag um 20:00 Uhr aufgrund seines freiwilligen Amtsverzichts vom 11. Februar 2013.