Die Ukraine-Krise hat einen Währungsabsturz in Russland ausgelöst (Symbolbild). Foto: AP / Alexander Zemlianichenko Jr

Der eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat einen Kurssturz der russischen Währung ausgelöst. Auf der Handelsplattform EBS stürzte der Rubel um knapp 42 Prozent ab, 119 Rubel mussten zwischenzeitlich für einen Dollar bezahlt werden. Die russische Zentralbank erhöhte gleich in der Früh den Leitzins von 9,5 auf 20 Prozent, Börsen in Moskau bleiben bis zumindest drei Uhr Ortszeit geschlossen. Der Absturz ist nicht die einzige schlechte Nachricht für die russische Wirtschaft. Die EU setzte schwerwiegende Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft. Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat ein Moratorium gegen die Europatochter der staatlichen russischen Sberbank verhängt. Unterdessen hat die russische Zentralbank wiederum Ausländern den Verkauf russischer Wertpapiere verboten.

Die EU-Sanktionen gegen die Zentralbank umfassen nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut. Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren, um zu verhindern, dass damit der Krieg von Kreml-Chef Wladimir Putin gegen die Ukraine finanziert wird.

Borrell: "Wird das Finanzsystem Russlands erheblich treffen"

Die Strafmaßnahme gilt als ebenso schwerwiegend wie der Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Bankenkommunikationsnetzwerk Swift. Nach Angaben von EU-Chefdiplomaten Josep Borrell wird so zusammen mit anderen G7-Staaten rund die Hälfte der Finanzreserven der russischen Zentralbank eingefroren.

Josep Borrell hofft, dass das Einfrieren russischer Finanzreserven das Finanzsystem des Landes hart treffen wird. Foto: AP / Stephanie Lecocq

"Dies wird das Finanzsystem Russlands erheblich treffen", erklärte Borrell noch am Sonntagabend. Konkret wird Russland laut Experten zum Beispiel nicht mehr seine hohen Devisenbestände nutzen können, um den Rubel zu stabilisieren.



FMA verhängt Moratorium gegen Sberbank Europa AG

In Österreich gibt es unterdessen ein Moratorium für die staatliche russische Sberbank. Wie die FMA in der Nacht auf Montag mitteilte, darf die in Wien ansässige Bank "keinerlei Auszahlungen, Überweisungen oder andere Transaktionen durchführen". Das Moratorium sei bis 1. März, 23.59 Uhr, befristet. Begründet wurde die Maßnahme mit dem drohenden Ausfall der Bank.

Die einzige Ausnahme vom Zahlungsmoratorium gibt es für Einleger, die zur Sicherung des nötigsten täglichen Bedarfs maximal 100 Euro pro Tag abheben dürfen, hieß es in einer Aussendung weiter. Zugleich wurde betont, dass Einlagen bis 100.000 Euro weiterhin durch das österreichische Einlagensicherungssystem besichert sind. Die FMA handelt dabei im Auftrag der europäischen Abwicklungsbehörde für Banken, des Single Resolution Board (SRB) in Brüssel.

Drohender Bankenausfall Grund für Moratorium

Konkret sieht das Moratorium vor, dass alle Zahlungs- und Lieferverpflichtungen der Sberbank Europe AG gegenüber ihren Gläubigern ausgesetzt sind. Diese können auch keine Sicherheitsrechte gegenüber der Bank durchsetzen. Kündigungsrechte von Vertragspartnern der Sberbank Europe AG oder einer Partei eines Vertrags mit der Bank werden ausgesetzt.

Die Maßnahme sei erforderlich, weil die Europäische Zentralbank (EZB) dem SRB angezeigt habe, dass die Bank in ernsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecke und wahrscheinlich ein Ausfall der Bank drohe, hieß es von der FMA. Die Maßnahme diene dem Ziel, die Finanzmarktstabilität in der Bankenunion zu sichern und zu stärken. Sberbank Europe AG ist eine 100-Prozent-Tochter der mehrheitlich in Staatsbesitz stehenden Sberbank in Moskau.

Swift-Ausschluss am Montag

Um dem russischen Finanzsystem angesichts der verschärften Wirtschaftssanktionen unter die Arme greifen, untersagte die russische Zentralbank Wertpapierhändlern, russische Wertpapiere im Besitz von Ausländern zu verkaufen, wie die Bank am Montagmorgen mitteilte. Mit Kapitalspritzen und Fremdwährungsgeschäften sollen zudem heimische Geldinstitute gestützt werden.

Der Ausschluss russischer Banken aus Swift soll im Laufe des Tages verfügt werden. Zudem will die EU weitere Sanktionen gegen Russlands Partnerland Belarus sowie gegen russische Oligarchen, Geschäftsleute und Politiker in Kraft setzen. (red, APA, 28.2.2022)