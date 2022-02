Raiffeisen International, bietet in der Ukraine weiter Dienstleistungen an, Wifo-Chef will Schutzschirm für die Bank. Sberbank Europe AG mit Sitz in Wien wohl nicht zu retten, Kunden in Österreich sollen kaum betroffen sein

Die Zentrale der RBI in Wien. Foto: imago

Wien – Angesichts der weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs hat die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) am Montag weiter an Boden verloren. Die Titel der in der Ukraine und in Russland tätigen Bank brachen kurz nach Sitzungsbeginn um knapp 18 Prozent auf 14,03 Euro ein. In den vergangenen fünf Handelstagen hatten die Papiere bereits rund ein Drittel ihres Werts verloren. Die RBI macht fast die Hälfte ihres Gewinns mit ihren Geschäften in Russland, der Ukraine und Belarus.

In einem Statement der Bank vom Montagvormittag hieß es, die Bank wolle in der Ukraine "nach wie vor alle wichtigen Bankleistungen" anbieten, um die Kunden unter den schwierigen Bedingungen zu unterstützen. "Dienstleistungen werden unter der Voraussetzung angeboten, dass keine Gefahr für die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden besteht", hieß es in dem Statement. Und: "Die Sanktionen werden fast täglich ausgeweitet, und daher kann noch keine abschließende Einschätzung gegeben werden. Sie sind hart und in ihren Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Realwirtschaft weitreichend. Die Auswirkungen auf die RBI-Gruppe werden analysiert."

Rote Zahlen auch anderswo

Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Gabriel Felbermayr, hat bereits am Montag dazu aufgerufen, einen Schutzschirm über die RBI zu spannen: Die RBI sei wahrscheinlich das am stärksten betroffene Institut überhaupt, so Felbermayr in Ö1.

Für die RBI geht es nicht nur darum, dass Ukraine und Russland zu ihren Cash-Cows gehören. Das Institut muss auch darum fürchten, nennenswert an Eigenkapital zu verlieren. Alle Banken müssen laut europäischen Bankenregeln genügend Sicherheitspuffer, also Eigenkapital, halten.

Unter den anderen heimischen Bankwerten zeigte sich am Montag die Aktie der Erste Group um gut acht Prozent schwächer, und die Papiere der Bawag büßten knapp vier Prozent ein. Auch außerhalb Österreichs litten Bankwerte unter dem beschlossenen Ausschluss Russlands aus dem Swift-Zahlungssystem und den Sanktionen gegen die russische Zentralbank. Die Aktien der Deutschen Bank gaben um gut sieben Prozent nach, jene der Commerzbank um 7,6 Prozent. ING, Société Générale, und BNP haben zuletzt jeweils um über sieben Prozent nachgegeben.

Allerdings betreffen die Probleme nun nicht mehr nur Aktienmärkte – zumindest nicht bei einer der größten russischen Landesbanken, genauer genommen bei ihrer europäischen Tochter.

Sberbank-Tochter in Österreich in Schieflage

Wie die EZB-Bankenaufsicht in der Nacht zu Montag mitteilte, sind die in Wien ansässige Sberbank Europe AG und ihre beiden Tochtergesellschaften in Kroatien und Slowenien wahrscheinlich nicht mehr überlebensfähig. Die Bank werde voraussichtlich bald nicht mehr in der Lage sein, ihre Schulden zu bedienen. In den vergangenen Tagen wurden offenbar hohe Beträge von Kunden der Bank abgehoben.

Die Einlagen von Sparer bis zu einer Summe von 100.000 Euro sind allerdings gesichert Dafür sorgt das System der Einlagensicherung. In Österreich gibt es mehrere Sicherungseinrichtungen für Banken: Diese Einrichtungen, denen jeweils mehrere Banken angehören, müssen die Guthaben garantieren.

Die Sberbank Europe AG ist Mitglied der der österreichischen Einlagensicherung (ESA). Diesem Verband gehören zahlreiche große bis mittelgroße Banken an, darunter etwa die Bawag oder die Oberbank. Erste und Raiffeisen haben ein eigenes System.

Laut ESA geht es bei der Sberbank Europe AG um rund 1,1 Milliarden Euro, die der Einlagensicherung unterliegen.

Nach derzeitigem Stand haben laut ESA rund 35.000 deutsche Kunden bei der Sberbank Europe AG gedeckte Einlagen, der Anteil der österreichischen Einleger ist "hingegen unbedeutend".

Direkt beaufsichtigt wird die Sberbank von der Finanzmarktaufsicht in Österreich. Diese hatte bereits in der Nacht auf Montag ein Moratorium über die Bank verhängt, das vorerst bis zum 1. März gilt. Demnach sind alle "Zahlungs- und Lieferverpflichtungen der Sberbank Europe AG gegenüber ihren Gläubigern ausgesetzt." Die Sberbank darf während des Moratoriums auch keine Auszahlungen, Überweisungen oder andere Transaktionen durchführen. Einleger gesicherter Einlagen haben aber "zur Sicherung des nötigsten täglichen Bedarfs" bis zum Ende des Moratoriums Zugang zu bis zu 100 Euro. (red, 28.2.2022)