Die russischen Fans wird man so schnell nicht wiedersehen. Foto: Reuters/Vaganov

Nyon – Dem russischen Fußball droht der flächendeckende internationale Ausschluss. Die Führungsebene der Europäischen Fußball-Union (Uefa) steht derzeit in einem ständigen Austausch, der zeitnah zu Ergebnissen führen soll. Es ist damit zu rechnen, dass Russland als Folge des Ukraine-Kriegs komplett suspendiert wird oder zumindest die russischen Mannschaften ausgeschlossen werden.

Auch der noch zögernde Weltverband Fifa steht in bisher nie dagewesener Weise unter Druck. Da Polen, Schweden und Tschechien in den Play-offs zur WM-Endrunde in keinem Fall gegen Russland antreten wollen, muss die Fifa reagieren. Auch England, Dänemark und Norwegen wollen keine Länderspiele gegen Russland mehr austragen. (sid, 28.2.2022)