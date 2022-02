Unter dem Namen "Klopapier Challenge" bringen sich derzeit in Deutschland zahlreiche Jugendliche in Gefahr

Der Trend, Schultoiletten zu verwüsten, nahm in den USA Fahrt auf und schwappte in den letzten Tagen auch auf Deutschland über. Aus Österreich sind ähnliche Fälle nicht bekannt. Foto: Tiktok/Screenshot

Tiktok ist bekannt für seine Challenges – Herausforderungen, die Nutzer zum Mitmachen bei einem Tanz oder einer anderen Aktion auffordern. Eine sehr gefährliche Challenge scheint nun der Grund zu sein, warum Jugendliche deutschlandweit in ihren Schulen die Toiletten angezündet haben.

Sachschaden und Verletzte

Sie stopften Klopapier und Handtücher in Toiletten, zündeten diese an und filmten sich dabei. Junge Tiktoker begaben sich in den letzten Tagen unnötig in Gefahr, indem sie durch diese Aktionen versuchten, Likes auf der Social-Media-Plattform zu sammeln. Dabei entstanden oftmals Sachschäden im fünfstelligen Eurobereich. Wie das Magazin "Stern" berichtete, gab es auch immer wieder Verletzte, etwa in Form von Rauchgasvergiftungen. Ein Mädchen musste nach einem solchen "Streich" ins Spital eingeliefert werden.

Die deutsche Polizei prüft derzeit, ob tatsächlich die Tiktok-Challenge als Motivation hinter dem Vandalismus steckt. Der Verdacht liegt nahe, befüllen doch schon seit Wochen vergleichbare Videos aus den USA und neuerdings auch aus Deutschland die Plattform. Dabei ging es ursprünglich gar nicht um das Legen von Feuer, sondern generell um die Zerstörung von Schuleigentum – aufgrund der Privatsphäre, um sich beim Vandalismus auch noch filmen zu können, wurden offenbar in erster Linie die Schultoiletten als Tatort missbraucht.

Während Schüler im englischsprachigen Raum den Hashtag "Devious Likes" nutzen, auch um beispielsweise zu zeigen, dass Waschbecken an ihrer Schule aus der Verankerung gerissen wurden, markieren deutsche Jugendliche ihre Videos mit Klopapier oder Klopapierrolle, um von dem Trend zu profitieren. Mittlerweile gibt es auch weniger gefährliche, aber nicht minder verzichtbare Aktionen mit dem Hashtag. So werden Klopapierrollen nass gemacht und an die Wand geworfen – aus Langeweile, wie manche Nutzer ihre Videos betiteln.

Deutsche Schulen reagierten in den vergangenen Tagen mit zusätzlichem Aufsichtspersonal auf den Toiletten, um der mutwilligen Zerstörung ein Ende zu bereiten. Manche Einrichtungen haben aus Verzweiflung sogar das Toilettenpapier eingezogen – Schüler müssen es ab sofort selbst mitbringen. (red, 28.2.2022)