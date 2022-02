Jürgen Klopp: "Wir müssen Solidarität zeigen, echte Solidarität." Foto: EPA/Hall

London – Jürgen Klopp tanzte mit rudernden Armen über den heiligen Rasen von Wembley, stemmte den silbernen Ligapokal immer wieder in den Himmel – doch plötzlich wurde er bitterernst. In einem Moment der Ruhe dachte der Teammanager des FC Liverpool an die Menschen in der Ukraine, die im russischen Angriffskrieg ihr Leben verlieren.

"Ich bin 54 Jahre alt, fast 55. Es übersteigt mein Verständnis, wie ein böser Mensch die ganze Welt in so eine Lage bringen kann. Besonders natürlich die Menschen in der Ukraine", sagte Klopp beim norwegischen TV-Sender Viaplay Sport nach dem Sieg im Finale um den englischen Fußball-Ligapokal gegen den FC Chelsea (11:10 i.E.) am Sonntagabend.

"Wir müssen Solidarität zeigen"



Er kenne, sagte Klopp, "viele Ukrainer und auch Russen", der Angriff auf die Ukraine sei "der Krieg eines wirklich bösen Mannes", so der Coach mit Bezug auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin: "Wir müssen Solidarität zeigen, echte Solidarität. In dunklen Zeiten brauchst du immer Momente, in denen du an etwas anderes denken kannst. Ich bin froh, dass wir das heute liefern konnten."

Nach dem Triumph im Wembley-Stadion von London, Klopps erstem Pokalsieg in England, könnte in dieser Saison noch viel mehr drin sein. In der Premier League rückten die Reds wieder an Spitzenreiter Manchester City heran. Aktuell beträgt der Abstand nur sechs Punkte, weil City ein Spiel mehr absolviert hat. Auch im FA Cup und in der Champions League ist das Klopp-Team noch aussichtsreich vertreten.



"Das ist der Anfang", sagte Klopp bei Sky nach dem ersten Titel der Saison mit einem ironischen Lachen: "Nein, wir sind nicht doof. Du brauchst Glück, wir hatten heute Glück." Und Qualität, die Liverpool derzeit in rauen Mengen besitzt. Zum brillanten Sturm-Quartett Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino und Diogo Jota kam im Winter für 45 Millionen Euro auch noch Luis Diaz vom FC Porto dazu, der ohne Eingewöhnungszeit mit seinen Dribblings verzückt.

Lob von Tuchel

Selbst Tuchel nannte die Reds die "vielleicht gefährlichste Offensivmannschaft in Europa". Trotzdem lieferte Champions-League-Sieger Chelsea einen harten Kampf. Beim einem 0:0 der hochklassigen Sorte wurden ganze vier (!) Treffer, zwei davon von Nationalspieler Kai Havertz, wegen Abseits zurückgepfiffen. "Ohne die Abseitsregel wäre es wahrscheinlich 5:5 ausgegangen", so Klopp. Die Entscheidung fiel buchstäblich erst mit dem letzten Schuss.

Kurz vor dem Showdown wurde Ersatzkeeper Kepa für den bis dato überragenden Edouard Mendy eingewechselt – und avancierte zur tragischen Figur. Keinen der elf Liverpooler Elfmeter hielt er und jagte als einziger Chelsea-Profi den letzten Ball weit über das Tor. Tuchel, dem dieses Experiment im August zum Gewinn des europäischen Supercups gegen den FC Villarreal verholfen hatte, verteidigte den Spanier. "Wenn ihr jemandem die Schuld geben wollt", sagte der 48-Jährige, "gebt mir die Schuld." (sid, 28.2.2022)