Aus Angst vor massiven Verwerfungen blieb die Börse in Russland am Montag geschlossen. Der Rubel ging in den freien Fall über, Öl verteuerte sich. Rüstungsaktien stiegen enorm

Die Sanktionen gegen russische Banken setzen dem Sektor massiv zu. Laut der EZB-Bankenaufsicht steht es um die in Wien ansässige Sberbank Europe AG und ihre beiden Tochtergesellschaften in Kroatien und Slowenien schlecht. Ihre Überlebensfähigkeit wird in Zweifel gezogen. Foto: APA / Roland Schlager

Die Alarmbereitschaft der russischen Atomstreitkräfte und die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen verschärfter westlicher Sanktionen gegen Russland setzen Europas Börsen zu. Die Märkte rutschten bis zu Mittag tief in die Verlustzone. Der Euro Stoxx 50 notierte gegen Mittag um drei Prozent schwächer, der deutsche Dax lag 2,6 Prozent tiefer. Der ATX verlor 4,56 Prozent.

Börse Russland: Angesichts der aktuellen Lage wurde der Handel an Montag ausgesetzt. Bereits am Vormittag hatte Russlands Zentralbank Wertpapierhändlern untersagt, russische Wertpapiere im Besitz von Ausländern zu verkaufen. Mit Kapitalspritzen und Fremdwährungsgeschäften sollen zudem heimische Geldinstitute gestützt werden. Wann am Dienstag gehandelt werden soll, will die russische Notenbank am Dienstag entscheiden. Bei einer Wiedereröffnung dürfte es an der Moskauer Börse turbulent zugehen angesichts der Wirtschaftssanktionen gegen Russland.

In der vergangenen Woche – also vor der Sanktionsverschärfung etwa durch den Ausschluss vieler russischer Banken aus dem Swift-Zahlungssystem – war der russische RTS-Index um ein Drittel gefallen. Ohne eine Erholung um mehr als ein Viertel am Freitag wäre das Wochenminus noch größer ausgefallen. Vor dem Wochenende hatten vage Hoffnungen auf Gespräche zwischen Russland und der Ukraine noch für Kursgewinne gesorgt.

Banken: Massiv getroffen wurden am Montag Bankaktien. In Österreich sackten die Papiere der Raiffeisen Bank International zur Eröffnung um knapp 18 Prozent – bis zu Mittag wurde das Minus auf 13,60 Prozent verkürzt. Die RBI macht fast die Hälfte ihres Gewinns mit ihren Geschäften in Russland, der Ukraine und Belarus. Aktien der Erste Group rutschten um mehr als sieben Prozent ab, Bawag-Papiere gaben rund vier Prozent nach.

Wie die EZB-Bankenaufsicht in der Nacht auf Montag mitteilte, sind die in Wien ansässige Sberbank Europe AG und ihre beiden Tochtergesellschaften in Kroatien und Slowenien aufgrund der Sanktionen wahrscheinlich nicht mehr überlebensfähig.

Auch außerhalb Österreichs litten Bankwerte unter dem beschlossenen Ausschluss Russlands aus dem Swift-Zahlungssystem und den Sanktionen gegen die russische Zentralbank. Die Aktien der Deutschen Bank gaben um gut acht Prozent nach, jene der Commerzbank um sieben Prozent. ING, Société Générale, und BNP haben zuletzt jeweils um über sieben Prozent nachgegeben.

"Der Ausschluss russischer Banken aus dem internationalen Zahlungsverkehr bedeutet, dass diese Finanzinstitute ihre Verbindlichkeiten gegenüber ihren europäischen Gläubigern nicht mehr begleichen können", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Mit EU-weit 75 Milliarden Dollar gelten diese Außenstände aber als überschaubar.

Rüstungsaktien: Rüstungsaktien hingegen sind steil nach oben geklettert. Allein Deutschland will ja einmalig 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr stecken und künftig jährlich mehr als zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben.

Rheinmetall verbuchten zur Eröffnung einen Rekordkurssprung von fast 50 Prozent, zu Mittag notierten die Aktien 30 Prozent im Plus. Der Hersteller des Leopard-2-Panzers notierte mit 160 Euro zeitweise so hoch wie nie. Die Titel des Rüstungselektronikanbieters Hensoldt stiegen zur Eröffnung um fast 90 Prozent, lagen zu Mittag noch 54 Prozent im Plus – Papiere seines Großaktionärs Leonardo notierten um rund 18 Prozent fester. In London gewannen die Papiere von Bae Systems fast 15 Prozent auf ein Rekordhoch von 749,4 Pence und steuerten damit auf den größten Tagesgewinn seit 35 Jahren zu. In Paris legten die Aktien von Thales etwa 13 Prozent zu.

Öl/Energie: Die Ölpreise haben am Montagvormittag weiter zugelegt. Gegen 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 102,89 US-Dollar und damit um 5,1 Prozent mehr als am Vortag. Der Brent-Preis nimmt damit wieder Kurs auf das in der Vorwoche erreichte Mehrjahreshoch bei 105 Dollar. Ein Barrel der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) stieg am Montag auf 96,39 US-Dollar.

Angetrieben wurden die Gas- und Ölpreise am Montag von Ängsten vor einer Unterbrechung der russischen Energielieferungen. Am Terminmarkt stieg der europäische Erdgaspreis (Ein-Monats-Forward) kurz nach Eröffnung sogar um 36 Prozent auf 119 Euro je MWh, schreiben die Analysten der Commerzbank.

Gold: Das Edelmetall wird in Krisen gerne als sicherer Hafen gekaut. Der Goldpreis gab am Montag jedoch leicht nach. Gegen 11 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.900,40 Dollar und damit rund 0,5 Prozent als zuletzt.

Rubel: Am Devisenmarkt ging der Rubel in den freien Fall über. Im Gegenzug stieg im russischen Inlandshandel der Dollar um mehr als 31 Prozent auf ein Rekordhoch von 109,19 Rubel. Das ist der größte Kurssprung seiner Geschichte. Daran änderte auch eine außerplanmäßige Verdoppelung des Leitzinses auf 20 Prozent durch die russische Notenbank nichts. Parallel dazu büßten russische Staatsanleihen mehr als die Hälfte ihres Wertes ein. Dadurch verdoppelte sich die Rendite der Bonds mit Laufzeiten bis 2024 und 2043 auf 17,073 beziehungsweise 20,003 Prozent. (bpf, 28.2.2022)