von Markus Böhm

Jetzt geht’s wieder los mit dem jahreszeitlich bedingten Wiglwogl bei der Wahl der Garderobe: in der Früh noch winterlich frisch, tagsüber bereits frühlingshaft warm, abends wieder frisch. Was soll man nur anziehen? Hier kommt sie ins Spiel, die Übergangsjacke. Eines der wenigen Oberbekleidungsstücke, die in unseren Breitengraden zweimal im Jahr zum Einsatz kommen. Ein Punkt, der sie einzigartig macht.

Die Übergangsjacke nimmt uns im besten Fall die Furcht vor der Unbill des aprilhaften Wetters da draußen. Sie dient dem Temperaturausgleich, gar dem Seelenfrieden. Sie ist ideal für jeden vernünftigen Menschen, der die Sicherheit sucht, gerade weil er sich einer kurz-, aber auch der mittelfristig sich anbahnenden Veränderung bewusst ist.

Sie ist Fluchtpunkt für alle Unentschlossenen, die zu ihrem Zweifel stehen. Gleichzeitig geht mit ihr – und das ist das Wichtigste – die Verheißung einher, dass die kalten und grauen Tage bald vorbei sind. Sie ist ein Textil gewordener Frühlingsbote.