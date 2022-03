Stylishes und Must-haves für diese Woche – zusammengefasst in einer Ansichtssache

Bitte noch einen Kaffee!

Buch "Spill the Beans" Foto: David Post, Spill the Beans, gestalten 2021

Die Journalistin, Barista und Konditorin Lani Kingston entführt im Buch "Spill the Beans" in eine Welt des Kaffees, die einen staunen macht. Das Buch erzählt Geschichten, entführt in viele Länder und deren Kaffeekultur und hat ebenso viele spannende Rezepte sowie eindrucksvolle Fotos zu bieten.

"Spill the Beans" – Global Coffee Culture and Recipies; Verlag gestalten & Lani Kingston, in englischer Sprache, 41,10 Euro; www.gestalten.com





Rundling

Beistelltisch Foto: Hersteller

In drei Größen gibt es den Beistelltisch "Stony", den Rodolfo Dordoni für die Outdoor-Kollektion von Minotti entwarf. Preis auf Anfrage

www.minotti.com





Anhängsel

Ohrringe Foto: Hersteller

Das römische Modehaus Fendi setzt massiv auf Logos. Sie machen auch vor den Ohren nicht halt. O’Lock, vergoldeter Bronze-Ohrring, 450 Euro

www.fendi.com





Lichtblick

Futuristische Brille Foto: Hersteller

Der österreichische Brillenhersteller Neubau Eyewear bringt demnächst einige futuristische Exemplare heraus. Modell Xenon, 500 Euro

www.neubau-eyewear.com





Begleitung

Tasche Foto: Hersteller

Ganz in Weiß: Das Unternehmen Furla experimentiert bei seinen Taschen mit organischen Materialien. Furla Bloombag, 295 Euro

www.furla.com





Schutzschild

Foto: Hersteller

Die neue Tagescreme von Susanne Kaufmann schützt vor Umwelteinflüssen mit Pflanzenextrakten, Mineralien und Haferöl. 50 ml, 220 Euro

www.susannekaufmann.com





Beschleuniger

Sneaker Foto: Hersteller

Wen es nach neuen Sneakern dürstet: Die neuen Dior Vibe Sneaker sehen aus, als seien sie zurück aus der Zukunft. ca. 950 Euro

www.dior.com

(RONDO, 7.3.2022)