Viele Spieler posten Screenshots ihres Spiels, um die Schönheit der Landschaft zu unterstreichen. Foto: Twitter/@blutigerpfad

Plötzlich auftauchende Gegner, eine unstabile Bildrate – es sind so manche Kleinigkeiten, die Spieler im Action-Rollenspiel Elden Ring derzeit auf die Palme bringen. Auf der Sammelplattform Metacritic steht der Journalistenwertung von 9.7 derzeit eine Nutzermeinung von 5.7 entgegen, zumindest für die PC-Version. Entwickler From Software arbeitet deshalb weiterhin an Updates.

Framerate-Probleme

"Wann lernen Firmen endlich, ein qualitativ hochwertiges Produkt auf den Markt zu werfen?", schrieb der User hdlamr am Samstag auf Metacritic. Die Performance des Spiels auf Next-Gen-Konsolen sei ein Witz, findet nicht nur er. Auf Twitter machen sich hingegen Videos breit, in denen Gegner direkt über der Spielfigur erscheinen und diese innerhalb kürzester Zeit töten, da eine Flucht nicht mehr möglich ist. Frustrierend, wie so mancher Betroffene schreibt. Viele Spieler, die sich selbst als Dark Souls-Fans bezeichnen, finden auch die offene Welt langweilig und leer.

Auf PC scheinen die Probleme gravierender, vor allem die Bildrate scheint bei vielen Spielern wenig zufriedenstellend auszufallen. Auch regelmäßige Abstürze werden immer wieder erwähnt. Zudem wurden von From Software die Bilder pro Sekunde auf 60 begrenzt, egal wie stark der eigene PC ausgerüstet ist.

"Sind diese Souls-Games eigentlich nur ein Meme?" fragt der Nutzer Iminshock. Die hohen Wertungen für das Spiel hinterfragt er mit dem Hinweis, dass man sich als Tester doch einmal richtige Open-World-Spiele wie Red Dead Redemption 2 ansehen solle. "Seid ihr high?" Eine Beleidigung für Gaming generell, schreibt er.

Wie für solche Plattformen üblich, entgleitet die Kritik gelegentlich. So finden sich erneut Nuller- und Einserwertungen von Spielern, die sich über den harten Schwierigkeitsgrad von Elden Ring beschweren. Andere kritisieren die fehlenden Verbesserungen in Sachen Grafik – sehen im Spiel eher einen Rückschritt zu From Softwares letztem Spiel, Sekiro.

Gegenstimmen

Den ganzen Problemen und der harschen Kritik zum Trotz feiern mindestens genauso viele Spieler Elden Ring im Netz. Auf Twitter trendet das Spiel seit seinem Release vor ein paar Tagen und wird von vielen Nutzern als Spiel des Jahres bezeichnet.

Die technischen Probleme, die es ohne Zweifel gibt, werden laufend von den Entwicklern in Angriff genommen. Schon am Release-Tag sorgte ein Update für kleinere Verbesserungen, am Montag folgte ein Update, dass sich ebenfalls anhaltenden Performance-Problemen widmete. Speziell für PC wurde die Maussteuerung verbessert, und Abstürze durch den eingebauten Kopierschutz sollen ebenfalls behoben worden sein.

Für all jene, die das Steam Deck vorbestellt haben und ihre Lieferung bereits erwarten – es gibt erste Berichte im Netz, etwa von "Skill Up", dass Elden Ring auf dem tragbaren PC mit immerhin 30 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 1280x800 läuft. (aam, 28.2.2022)