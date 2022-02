Die Uraufführung von Stephan Langers Stück im Werk X am Petersplatz bleibt in pennälerhafter Faszination stecken

Autowäsche mit Gruselfaktor: Lara Sienczak in "Wolga". Foto: Alex Gotter

Am Anfang war ein Comic. Eine Limousine kutschiert darin durch eine düstere Fantasiewelt aus Baumstümpfen und Totenköpfen. Menschliche Protagonisten gibt es keine, es ist der Wolga, der in dem Comic des Performancekollektivs Rohe Eier 3000 (Wien/Leipzig) die Hauptrolle spielt.

Im Osten ist die Staatskarosse, die auch der KGB verwendete, ein Mythos. Priester und Satanisten sollen es sich auf den Plüschsesseln gemütlich gemacht haben, Kinder darin entführt worden sein. Im Westen ist das ab 1965 gebaute Gefährt für die meisten aber wohl nicht viel mehr als eine Automarke, die nie den Sprung in den internationalen Markt geschafft hat. 2010 wurde die Pkw-Herstellung eingestellt.

Blutige Assoziationskette

Das hinderte Autor Stephan Langer und sein Theaterkollektiv nicht, rund um den Wagen mit den gestickten Vorhängen eine blutige Assoziationskette zu entwerfen, die sich lose um den Comicstrip von Ricaletto (er ist auch für die Elektronikmusik zuständig) und Crippa Almqvist dreht. Politische Zusammenhänge blendet man befremdlicherweise aus, es ist die Welt des Gruselns, die es der Gruppe mit den beiden Schauspielern Lara Sienczak und Florian Tröbinger angetan hat.

In Gummistiefeln und im Nadelstreif stapfen sie in Halloween-Schminke durch welkes Laub oder landen kopfüber in einer Gefriertruhe. Zwischendurch stimmen sie einen Popsong an, manchmal blitzt so etwas wie Poesie zwischen den Zeilen auf. Am Ende fährt ein Papp-Wolga von der Decke des Werk X, im Unterleiberl und mit viel Schaum wird er schließlich blank geputzt. Tiefere Einsichten vermag diese Bebilderungswut nicht zu generieren.

Gedankliche Schwachbrüstigkeit

Der nicht einmal 70-minütige Abend leidet unter gedanklicher Schwachbrüstigkeit. Der jüngste Cannes-Gewinner, Titane, hat gezeigt, welchen Diskursgalopp das Thema Auto und Körper anregen kann. Die Uraufführung von Wolga bleibt dagegen in der pennälerhaften Faszination für Blech, Blut und Fledermäuse stecken. (Stephan Hilpold, 28.2.2022)