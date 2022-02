Florian Koppler wird neuer Geschäftsführer der SPÖ Oberösterreich. Foto: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Linz – Der Parteivorstand der SPÖ Oberösterreich hat am Montag einstimmig den Linzer Gemeinderat Florian Koppler zum neuen Landesgeschäftsführer bestellt. Der derzeit geschäftsführende Parteichef Michael Lindner soll am 1. Oktober bei einem Parteitag offiziell gewählt werden. Die Partei kündigte zudem an, dass die Vorsitzwahl künftig in einer Urabstimmung der Mitglieder erfolgen soll.

Koppler tritt seine Funktion mit 1. März an. Er folgt Georg Brockmeyer nach, der gemeinsam mit Parteichefin Birgit Gerstorfer nach einer in der Partei nicht goutierten Impfkampagne sowie Diskussionen um die Rolle der Gewerkschaften seinen Sessel räumen musste. Der 33-Jährige ist Vorsitzender der Sektion Franckviertel und damit der im Machtgefüge der oberösterreichischen Sozialdemokratie wichtigen Linzer SPÖ zuzurechnen. Lindner will die Personalie als Signal eines "Generationswechsels" verstanden wissen.

Mitglieder wählen direkt

Eine der ersten Aufgaben Kopplers ist die Vorbereitung des Landesparteitags am 1. Oktober in Linz, bei der Lindner offiziell gewählt werden soll. Neu wird dabei sein, dass die Mitglieder per Direktwahl über das Spitzenpersonal und die inhaltlichen Fragen entscheiden können, hieß es. Dazu würden bereits erprobte Direktwahl-Modelle aus ganz Europa, aber auch jene aus Steyr und Linz begutachtet und diskutiert. "Das Zeitalter der Hinterzimmer ist vorbei", will Koppler frischen Wind in die Partei bringen. "Wir wollen das Wissen und die Erfahrung unserer tausenden Mitglieder nutzen – sie sollen entscheiden, wo die Reise künftig hingeht."

Er wisse, welche Kraft in der SPÖ stecke, und "wenn wir unsere Fenster weit öffnen, können wir mit frischer Luft gemeinsam durchstarten", gab sich Koppler motiviert. Er kündigte "eine völlig neue Kultur der Parteiarbeit" an. So will er in den kommenden zehn Tagen alle roten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kontaktieren und "ihr Wissen anzapfen".

Koppler begann sein politisches Engagement in der Sozialistischen Jugend seiner Heimatgemeinde Tragwein im Bezirk Freistadt. Mit 18 Jahren war er Gemeinderat in Tragwein, von 2007-2013 Landessekretär der SJ Oberösterreich. Später wechselte er nach Linz, wo er seit 2021 Gemeinderat ist. Seine berufliche Entwicklung führte über den zweiten Bildungsweg: Nach einer Lehre als Großhandelskaufmann machte er die Abendmatura und studierte Wirtschaftswissenschaften und politische Kommunikation. Zuletzt war er beim "Innovationshauptplatz" der Stadt Linz, einer Drehscheibe für Innovationsprojekte, tätig. (APA, 28.2.2022)