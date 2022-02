Liebe Leserin, lieber Leser,

der russische Angriff auf die Ukraine hält die Welt weiter in Atem. Auch in der digitalen Welt sorgt der Krieg für Reaktionen. So hat etwa Google Maps die Darstellung von Live-Verkehrsdaten in der Ukraine vorübergehend ausgesetzt. Dass dadurch sowohl Truppen-, als auch Fluchtbewegungen früh sichtbar werden, sieht man als Risiko für die Zivilbevölkerung.

Auch beim Messenger Telegram, der sonst nicht unbedingt für große Bereitschaft zur Behördenkooperation bekannt ist, passiert etwas. Gründer Pawel Durow will nun verstärkt gegen Desinformation vorgehen, um nicht zur Verschlimmerung der Situation beizutragen. Facebook meldete außerdem Angriffe auf Konten ukrainischer Militärs und Politiker und die Löschung eines aus Russland betriebenen Netzwerks aus Fakeaccounts.

Abseits des Kriegs sorgt ein neuer Tiktok-Trend, für den Schüler Toiletten anzünden, für Kopfschütteln. Und das Hype-Game "Elden Ring" kommt bei den Spielern wegen technischen Problemen nicht ganz so gut an, wie in den teils euphorischen Presse-Rezensionen.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns!



