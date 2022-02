Sebastian Kurz sieht sich durch B.s Geständnis entlastet Foto: Corn

Eines ist klar: Sabine B. wäre gerne Kronzeugin. Mehrfach ist in ihren Einvernahmen davon die Rede, zum Beispiel in der ersten Befragung kurz nach ihrer Festnahme. "Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem Punkt, der fu¨r die Kronzeugenregelung relevant sein ko¨nnte, da es eine Zusatzinformation fu¨r Sie ist", sagte B. etwa, bevor sie den Ermittlern eröffnete, dass Sophie Karmasin noch als Familienministerin an B.s Aufträgen mitverdient habe. Auch ihre Anwältin Katrin Ehrbar-Blecha sprach die Thematik an, ermahnte B.: "Das müssen Sie jetzt konkreter ausführen, weil sonst bekommen Sie keine Kronzeugenregelung."

Aber die Information, ob B. die Regelung aus Sicht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) tatsächlich in Anspruch nehmen kann, fehlt im Akt. Nur zu Beginn der allerersten Einvernahme wird festgehalten, dass die Rechtsbelehrung auch bezüglich Kronzeugenregelung schriftlich festgehalten worden sei. Auf Anfrage äußern sich weder ein Sprecher der WKStA noch B.s Anwältin.

Fehlende Voraussetzungen

Es dürfte allerdings schwierig werden, B. zur Kronzeugin zu machen. Im offiziellen Handbuch des Justizministeriums zur Kronzeugenregelung wird explizit gefordert, dass "in Zusammenhang mit der Aufklärungstat noch kein Zwang (...) gegen den potenziellen Kronzeugen ausgeübt wurde".

Zum Zeitpunkt ihrer ersten Einvernahme waren allerdings nicht nur B.s Wohnorte durchsucht worden – die Demoskopin war sogar kurzzeitig wegen Verdunkelungsgefahr festgenommen worden.

Außerdem ist unklar, ob B. tatsächlich neues Wissen geliefert hat, das deutlich über die schon davor der Staatsanwaltschaft bekannten Sachverhalte hinausgeht.

Unbestritten ist allerdings, dass im Fall einer Anklage ein reumütiges Geständnis auch ohne Kronzeugenregelung strafmildernd wirkt. Bis das eine Rolle spielen könnte, wird aber noch viel Zeit vergehen: Die WKStA ermittelt weiter, das Verfahren ist noch weit von einem Abschluss entfernt. (gra, fsc, 28.2.2022)