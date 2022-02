In dieser Galerie: 2 Bilder Weltauf, weltab erfährt die Ukraine auch sportliche Solidaritätsbekundungen. Foto: Imago/McManus Sportsfreund Wladimir Putin erfährt Ächtung. Er wurde als Ehrenpräsident des Judo-Weltverbands suspendiert, das IOC entzog ihm den olympischen Orden. Foto: Reuters/Sputnik

Oft war es so, dass der Sport, wenn er überhaupt hüpfte, nachgesprungen ist – und betont hat, er sei schließlich unpolitisch. Nun aber, da es darum geht, Russland die Grenzen aufzuzeigen, ist der Sport vorne dabei.

Frage: Am Freitag beginnen in Peking die Paralympischen Spiele. Russische Aktive reisten bereits an. Nehmen sie tatsächlich teil?

Antwort: Das ist sehr unwahrscheinlich. Das Internationale Paralympische Committee (IPC) befasst sich am Mittwoch mit der Frage. Das IOC empfahl Weltverbänden und Veranstaltern, russische und belarussische Sportler, Sportlerinnen und Offizielle von Bewerben auszuschließen. So ist auch stark davon auszugehen, dass Russland und Belarus von der Eishockey-WM (Mai, Finnland) ausgeschlossen werden.

Frage: Wie geht es im Fußball weiter, was macht der europäische Fußballverband Uefa?

Antwort: Russland wird suspendiert. Zuvor hatte man Sankt Petersburg das Champions-League-Finale entzogen. Zuletzt weigerten sich immer mehr Mitglieder, gegen russische Teams zu kicken. Allen voran Polen, Schweden, Tschechien, England, die Schweiz und Deutschland. Das wirkt sich bereits aufs WM-Playoff auf. Polen hätte am 24. März in Moskau spielen sollen. Die Polen werden zum Sieger erklärt werden, um dann gegen Schweden oder Tschechien ums WM-Ticket zu kicken. Spartak Moskau wird aus der Europa League ausgeschlossen.

Frage: Wie reagiert der österreichische Fußballbund ÖFB?

Antwort: Auch er hält die Suspendierung für alternativlos. ÖFB-Präsident Gerhard Milletich sagte dem STANDARD: "Da geht es um Solidarität. Es ist klar, dass wir zu dieser Entscheidung stehen. Persönlich ist es für mich unvorstellbar, gegen den Aggressor Russland anzutreten."

Frage: Warum zierte sich der Fußballweltverband Fifa?

Antwort: Ganz banal: Es geht ums Geld. Entweder der Weltverband suspendiert Russland, oder er winkt die Nationalmannschaft zur Endrunde in Katar durch. Letzteres kann nicht einmal die Fifa ernsthaft in Erwägung ziehen. In der Bredouille ist nun vor allem Gianni Infantino. Seine Vorliebe für vage Haltungen muss der umstrittene Präsident aufgeben, auch wenn ihm das gar nicht gefallen dürfte. Schließlich stand er Wladimir Putin schon recht nahe, als er vor vier Jahren die WM in Russland gefeiert hat.

Frage: Gazprom ist ein Großsponsor, speziell der Uefa. Was nun?

Antwort: Der Vertrag wird gelöst, am genauen Ausstiegsszenario wird gebastelt. Alexander Djukow, Präsident des russischen Verbands, ist Gazprom-Manager, Multimilliardär.

Frage: Schalke hat den Vertrag mit Gazprom aufgelöst. Welche Folgen hat das für den Traditionsverein?

Antwort: Die Wahl zwischen Werten und Geld dürfe "künftig nicht mehr nur über Geld entschieden werden", sagte Schalkes Ex-Finanzvorstand Peter Peters. Er fädelte den Deal vor 15 Jahren ein (rund 15 Mio. Euro pro Saison). Schalke ist derzeit Zweitligist. DFB-Interimspräsident und Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke stellt Schalke finanzielle Hilfe in Aussicht. "Und wenn es dazu dann auch der Solidarität der anderen Klubs bedarf, dann müssen wir darüber diskutieren, wie wir das hinkriegen."

Frage: Die finanziell klamme Wiener Austria nimmt ja auch Geld von Gazprom. Wie lange noch?

Antwort: Sportvorstand Manuel Ortlechner sagte im Sky-Interview: "Man muss sich im Verein für einen Totalausfall rüsten." Gazprom zahlt angeblich im Jahr fünf Millionen Euro für die Austria-Akademie.

Frage: Weitere Folgen für den russischen Sport?

Antwort: Sind sonder Zahl. Russische Funktionärinnen und Funktionäre in Verbänden treten zurück oder werden ausgeschlossen. Auch Russlands genereller Ausschluss ist Thema in Verbänden. Verträge mit russischen Sponsoren und Sponsorverträge mit russischen Aktiven werden beendet oder ruhend gestellt. (Christian Hackl, Fritz Neumann, 28.2.2022)