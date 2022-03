Ein Modeschöpfer, der in einer Serviererin seine Muse findet: Daniel Day-Lewis und Vicky Krieps in "Der seidene Faden", ORF 2, 0.15 Uhr. Foto: UPI

19.40 REPORTAGE

Re: Der Traum vom Moulin Rouge – Tanzkarriere trotz Pandemie 18 Monate war das berühmte Kabarett im Pariser Montmartre wegen Corona geschlossen. Seit September 2021 ist es wieder geöffnet und jeden Abend ausverkauft. Die 21-jährige Portia Secker aus Australien gehört zu denen, die auf die Bühne des Moulin Rouge wollen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Putin – Die Rückkehr des russischen Bären Diplomaten, Oppositionelle und Beobachter analysieren Russlands Comeback auf der Bühne der Weltpolitik und die Neuauflage des Kalten Krieges. Bis 21.10, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die Folgen des Ukraine-Kriegs, die österreichische-russische Achse, die Folgen im Alltag und die Flüchtlingshilfe. Live im Studio zu Gast ist ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner. Bis 22.30, ORF 2

21.10 DOKUREIHE

Der Algerienkrieg (1–3/6)(F 2022, Rafael Lewandowski) Das "Blutige Allerheiligen" 1954 war der erste Tag des letzten französischen Kolonialkriegs und der Anfang vom Ende des Kolonialreichs. Die sechsteilige Dokumentationsreihe rollt den Algerienkrieg und seine Hintergründe auf. Bis 23.50, Arte

21.50 KABARETT

Andreas Vitásek: Sekundenschlaf In seinem zwölften Soloprogramm mäandert der Kabarettist souverän zwischen Wirklichkeit und Traum, Gestern und Morgen, Himmel und Hölle. Bis 23.05, ORF3

22.00 TALK

Willkommen Österreich Der ehemalige Skirennläufer Thomas Sykora und Schauspieler Hosea Ratschiller sind zu Gast bei Stermann und Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.00 KOMÖDIE

Heartbreakers (USA 2001, David Mirkin) Zuerst wird geheiratet, dann das reiche Opfer abgezockt. Mutter (Sigourney Weaver) und Tochter (Jennifer Love Hewitt) setzen diese Strategie meisterhaft um, bis sie an einen Tabakunternehmer (Gene Hackman) und einen mittellosen Barkeeper geraten. Dem hochkarätigen Ensemble bereitete die trashige Komödie sichtlich Spaß. Bis 0.10, Servus TV

22.35 DOKUMENTATIONEN

Kreuz und quer Die Doku Hiobs Botschaften. Von Widerstandskraft und Resilienz setzt sich mit der Frage auseinander, warum manche Menschen an Krisen zerbrechen, während andere sie überwinden oder sogar daran wachsen. Ab 23.25 geht es in der Dokumentation Ahimsa um Gandhis Kampf ohne Waffen. Bis 0.15, ORF2

0.15 DRAMA

Der seidene Faden (Phantom Thread, USA 2017, Paul Thomas Anderson) Daniel Day-Lewis als egomanischer Modeschöpfer im Großbritannien der 1950er-Jahre, der in einer Serviererin (Vicky Krieps) seine Muse findet, während sich die Schwester (Lesley Manville) um die Finanzen kümmert. Von Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood) als komplexes Beziehungsdrama inszeniert. Bis 2.15 ORF2