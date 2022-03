74.164 der 367.861 Menschen ohne Job sind derzeit in Schulungen. Foto: imago images/CHROMORANGE

Die Dynamik am Arbeitsmarkt hat sich im Februar – zwei Jahre nach Beginn der Corona-Krise hierzulande – fortgesetzt. Zu Monatsende waren 376.861 Menschen ohne Job, 74.164 davon befanden sich in Schulungen des Arbeitsmarktservice (AMS). Die Arbeitslosenquote beträgt somit 7,3 Prozent, teilte das Arbeitsministerium Dienstagvormittag mit. Ein Jahr zuvor waren noch 508.923 Menschen ohne Job dagestanden, die Quote lag bei 10,7 Prozent.

Auch im Vergleich zum Februar 2019, damals war von der Pandemie noch keine Spur, gab es eine Verbesserung. Damals waren 410.355 Personen ohne Job und in Schulungen, was einer Quote von 8,4 Prozent entsprach. Im Februar 2020, als die Pandemie in Europa begann, aber noch kein Lockdown herrschte, waren 399.359 Menschen ohne Job oder in Schulungen, die Quote betrug 8,1 Prozent. Den Höchststand gab es Mitte April 2020 mit 588.000 Arbeitslosen und rund einer Million Menschen in Kurzarbeit. Jetzt sind 187.127 Menschen zur Kurzarbeit vorangemeldet.

Im Februar sank auch die Langzeitarbeitslosigkeit minimal auf 105.649. Im Jänner waren noch rund 110.000 Personen als langzeitarbeitslos eingestuft. (APA, 1.3.2022)