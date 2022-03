EU-Staaten sollen den Strafmaßnahmen noch am Dienstag zustimmen

Der Zugang russischer Staatsmedien zu europäischen Medien-Kanälen soll blockiert werden, teilte Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton mit. Foto: AFP/JOHN THYS

Brüssel – Die EU-Kommission will die russischen Staatsmedien Russia Today und Sputnik sanktionieren. Demnach soll deren Zugang zu europäischen Medien-Kanälen blockiert werden, wie Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton am laut Nachrichtenagentur Reuters Dienstag mitteilte. Die Mitgliedstaaten müssen dem Vorgehen demnach noch zustimmen, womit die EU-Kommission noch im Tagesverlauf rechnet.

Die Sanktionen würde insbesondere für die Übertragung und Verbreitung über Satellit, Kabel, Online-Videoplattformen und sowohl neue als auch bereits installierte Apps gelten. Lizenzen, Genehmigungen und Vertriebsvereinbarungen sollen ebenfalls ausgesetzt werden.

Die EU-Botschafter treffen sich am heutigen Dienstagmittag, um das jüngste Sanktionspaket zu besprechen, berichtete das Internetportal Politico. Breton sagte demnach dem französischen Radiosender RTL, er gehe davon aus, dass das Verbot ab heute in vollem Umfang in Kraft treten werde. (APA, 1.3.2022)