Zwei Leichen wurden in einer Wiener Wohnung gefunden. Die Polizei ermittelt. Foto: : APA/HANS PUNZ

Wien – Im Fall zweier in der Nacht auf Sonntag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf entdeckter Leichen dürfte es sich um Mord und Suizid handeln. Die Spurenauswertung und die Obduktion waren am Montag aber noch nicht abgeschlossen, hieß es von der Polizei. Die 58-jährige Mieterin wies Schnittspuren in der Armbeuge auf, ein 60-Jähriger entsprechende Verletzungen im Halsbereich. Das deute darauf hin, dass die Frau den Mann erstochen haben könnte.

Der Mann, dessen Identität geklärt ist, hatte offenbar eine Beziehung mit der Frau. Als ein mögliches Motiv wurde Eifersucht nicht ausgeschlossen.

Die Tat könnte schon einige Zeit zurückliegen. Der Nachbar, der ein sehr gutes Verhältnis zu der Frau hatte, war bereits in Sorge um sie und hatte sich in ihrem Bekanntenkreis nach ihr erkundigt. Da er über einen Schlüssel verfügte, sah er nach und entdeckte die beiden Leichen. (APA, 1.3.2022)

