Natalia Neprjajewa kann in Norwegen nicht an den Start gehen. Foto: EPA/Brandt

Kiew/Moskau – Die restliche Ski-Weltcupsaison wird ohne Beteiligung der Teams aus Russland und Belarus stattfinden. Diese Entscheidung als Folge des Einmarsches der russischen Truppen in der Ukraine gab der Internationale Ski-Verband (FIS) am Dienstag bekannt. Gemäß den Vorgaben des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gelte der Ausschluss für alle FIS-Sparten und -Wettkampfserien.

Eisläufer ausgeschlossen

Die Eiskunstläufer, Eisschnellläufer und Shorttracker aus Russland und Belarus sind mit sofortiger Wirkung von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Wie die Internationale Eislauf-Union (ISU) am Dienstag mitteilte, gilt dies auch für Offizielle aus den beiden Ländern. Das betrifft unter anderem die Eiskunstlauf-WM in Montpellier (21. bis 27. März), die Mehrkampf-WM der Eisschnellläufer am Wochenende in Hamar sowie die Shorttrack-WM in Montreal (18. bis 20. März).

Sportlerinnen und Sportler beider Länder können zudem nicht beim Weltcup-Finale der Eisschnellläufer am 12. und 13. März im niederländischen Heerenveen antreten. "Die ISU-Exekutive wird die Situation in der Ukraine und ihre Auswirkungen auf die Tätigkeit der ISU weiterhin genau beobachten und bei Bedarf zusätzliche Maßnahmen ergreifen", hieß es in der Mitteilung als Reaktion auf die Invasion Russlands in die Ukraine.

Keine Volleyball-WM in Russland

Der Volleyball-Weltverband FIVB entzieht Russland die Männer-Weltmeisterschaft. Ein neuer Ausrichter für das WM-Turnier vom 26. August bis 11. September werde nun gesucht, teilte die FIVB am Dienstag mit. Wegen des Krieges in der Ukraine sei es "unmöglich, Weltmeisterschaften in Russland vorzubereiten und durchzuführen", hieß es in dem Statement.

Der Weltverband sei "ernsthaft besorgt über die eskalierende Situation und die Sicherheit der Menschen in der Ukraine". Die FIVB hatte Russland bereits als Etappenort der Nationenliga gestrichen. Ursprünglich waren bei den Frauen ab Ende Juni in Ufa und bei den Männern ab Anfang Juli in Kemerewo Partien in Russland vorgesehen. Die Ersatzausrichter sollen in Kürze benannt werden. (APA; 1.3.2022)