Was die Spannung betrifft, so scheint sich Matthias Toplak ganz gut unterhalten zu haben. Sieben von zehn Punkten gibt er "Vikings: Valhalla". Was die Faktengenauigkeit betrifft, fällt die Wertung des Archäologen und Leiters des Wikingermuseums Haithabu in Schleswig hingegen niederschmetternd aus: null Punkte. Historische Ereignisse, Kostüme, Ausstattung, Liebe, Sex und Wikingerhelme – für Toplak stimmt das hinten und vorn nicht. Wie es wirklich war, erklärt er Doris Priesching in der neuen Folge von "Serienreif" . (red, 3.3.2022)



Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: sky