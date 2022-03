Stellten Kooperationen vor (von links): Kathrin Zierhut-Kunz ( ORF-III-Geschäftsführerin) und Peter Schöber (ORF-III-Geschäftsführer), Bürgermeister Michael Ludwig , ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, Sandra Tomek (Geschäftsführerin von Tomek Productions), Franz Patay (Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien und Präsident des Wiener Bühnenvereins). Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Wien – Der ORF hat am Dienstag mehrere Kooperationen mit Wiener Kultureinrichtungen abgeschlossen. Damit bekommt das Publikum des öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens bis 2024 bis zu 21 Neuproduktionen vor allem aus dem Musikbereich zu sehen. ORF III zeigt etwa jährlich bis zu drei Produktionen der Vereinigten Bühnen Wien (VBW), eine Produktion des Wiener Bühnenvereins – die Nestroy-Gala -, mit "Hollywood in Vienna" eine Produktion von Tomek Productions und zwei Produktionen der Wiener Symphoniker.

Los geht es am Ostersonntag, 17. April, mit dem "Frühling in Wien"-Konzert der Wiener Symphoniker, das im Hauptabend von ORF III zu sehen sein wird. "Mit dieser neuen Kooperation bauen wir nicht nur die öffentlich-rechtliche Programmvielfalt weiter aus und stärken den Kulturstandort Wien, sondern garantieren dem kulturinteressierten ORF-Fernsehpublikum noch mehr Konzert- und Musicalproduktionen höchster Güte – und das erste Reihe fußfrei", wurde ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in einer Aussendung zitiert. (APA, 1.3.2022)