Wien – Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine weitet der ORF sein Informationsangebot via Radio-Kurzwelle aus. Ab sofort ist zusätzlich zum "Ö1-Morgenjournal" (6155 kHz) um 7 Uhr, auch das "Ö1 Mittagsjournal" (13730 kHZ) um 12 Uhr und das "Ö1 Abendjournal" (5940 kHz) um 18 Uhr auf diesem Verbreitungsweg zu hören.

"Mit diesem zusätzlichen Service können die Ö1-Radio-Journale von deutschsprachigen Hörerinnen und Hörern in ganz Europa, also auch in der Ukraine, einfach und niederschwellig empfangen werden", wurde ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher in einer Aussendung zitiert. Denn via Kurzwelle stehen die Sendungen auch dann noch zur Verfügung, wenn lokale Mobilfunknetze und andere mediale Infrastrukturen nicht mehr funktionieren. (APA, 1.3.2022)