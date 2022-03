Events in Wien-Neubau und Bregenz: Am Sonntag kocht die Crème de la Cème der heimischen Topköche auf – alle Einnahmen gehen an NGOs in der Ukraine

Lukas Mraz von Mraz & Sohn (W), Philip Rachinger vom Mühltalhof in Neufelden (OÖ) und Felix Schellhorn vom Seehof in Goldegg (S) wollten "wenigstens irgendetwas Sinnvolles machen", statt einfach weiterzukochen, als ob nicht mitten in Europa nicht gerade ein Krieg vom Zaun gebrochen worden wäre. Also stellten die drei Freunde und Spitzenköche (Healthy Boy Band) auf die ganz Schnelle ein ziemlich einzigartiges Event auf die Reihe.

Wien und Bregenz

Kommenden Sonntag verwandelt sich das Hotel am Brillantengrund in der Bandgasse von 12 bis 17 Uhr in den Fine-Dining-Hotspot der Stadt. Dasselbe passiert zeitgleich in Bregenz im Restaurant Weiss von Milena Broger, Theresa Feurstein und Erik Pedersen. In Vorarlberg werden neben den Veranstaltern die Köche des Hirschen in Schwarzenberg und des Klösterle in Lech (Ethel Hoon und Jakob Zimmer), aber auch die Stars vom Rosi und dem Josef sowie dem Gül in Zürich aufkochen.

In Wien haben Mraz, Rachinger und Schellhorn (die natürlich auch selbst an den Kochstationen stehen werden) etwa Österreichs einzigen Dreisterner, Juan Amador, zur Teilnahme überreden können. Weiters kochen die Crews vom Veggie-Stern Tian, dem famosen Bootshaus in Traunkirchen (Lukas Nagl), vom Bruder, Café Kandl, der Taqueria la Ventana, dem XO Grill, dem ganz neuen Maka Ramen, dem Mochi, der Patisserie Viola und, nicht zuletzt, dem Team vom Weingut zum Pranger.

"Alle Teilnehmer kommen selbst für ihre Zutaten auf, das Hotel am Brillantengrund war so großzügig, uns die Location zur Verfügung zu stellen", sagt Lukas Mraz, "außerdem wird es Getränke von Weinskandal, Reisetbauer und der Bar Parfümerie geben sowie von Vöslauer." Jeder Cent, der eingenommen wird, kann somit an die Hilfsorganisationen übergeben werden.

Die Gerichte werden je 15 Euro kosten, die Getränke fünf Euro, Spenden sind darüber hinaus natürlich willkommen. Keramik von jungen Wiener Künstlern gibt es ebenfalls zu kaufen.

"Bitte sagts es euren Freunden, machts einen sinnvollen Sonntagsspaziera und kommts vorbei, essts was Gscheits, trinkts was Gscheits und helfts gscheit mit", vermerken die drei in gewohnt verspielter Manier auf Instagram. (Severin Corti, 1.3.2022)