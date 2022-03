Chipmangel, Ukraine-Krieg und Lieferkettenprobleme setzen BMW zu. Im Werk in Steyr kommt es zu Produktionsausfällen. 3.200 Beschäftigte müssen in Kurzarbeit

Foto: APA / Barbara Gindl

Wien/Steyr – Halbleitermangel und Lieferkettenprobleme lassen den bayerischen Autobauer BMW nicht los. Nach der Kurzarbeit im Herbst führen die Probleme im Werk in Steyr erneut zu Produktionsausfällen. Zusammen mit dem Krieg in der Ukraine verschärfe dies die Versorgung mit Komponenten, teilte BMW am Dienstagabend mit und verkündete die Einführung von Kurzarbeit im Werk in Steyr.

Der Konflikt in der Ukraine habe massive Auswirkungen auf die Produktion der dortigen Zulieferindustrie, die im BMW-Group-Werk in Steyr zu Produktionsanpassungen führten, heißt es in einer Aussendung. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag werde es aufgrund der Versorgungsengpässe zu ersten Produktionsausfällen kommen. Ab Freitag rechnet man mit Produktionsausfällen und -stillstand, etwa in der Fertigung der Gehäuse für Elektroantriebe.

Kurzarbeit vereinbart

Um diese Produktionsausfälle abzufedern und die Beschäftigung abzusichern, seien gemeinsam mit den Sozialpartnern vereinbart worden, Ausfallschichten über Kurzarbeit abzufangen. Die Maßnahme startete bereits am Dienstag und betrifft rund 3.200 Mitarbeiter der produzierenden Bereiche im Werk Steyr. Die Kurzarbeitsregelung wurde bis 31. Mai vereinbart. Wie viele Mitarbeiter in welchem Umfang tatsächlich von Ausfallschichten betroffen sind, sei derzeit nicht abschätzbar. Eine eigens eingerichtete Task Force sei mit den Lieferanten in der Ukraine in sehr engem Austausch.

Besorgt und fassungslos

Den Krieg in der Ukraine beobachte man "mit zunehmender Besorgnis, Betroffenheit und Fassungslosigkeit", betonte die Geschäftsführung. "Die BMW Group appelliert an die Vernunft aller Beteiligten, die Situation im Sinne des internationalen Rechts schnell und friedlich beizulegen." (ung, 1.3.2022)