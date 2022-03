Kein Sieger in Mailand. Foto: Imago/Torino

Mailand – AC Milan und Inter Mailand haben im Hinspiel des Coppa-Italia-Halbfinales den Weg zurück auf die Fußball-Siegerstraße nicht gefunden. Das Mailänder Derby endete am Dienstag mit einer Nullnummer, weshalb im Rückspiel am 20. April im Kampf um den Finaleinzug noch alles offen ist. Inter ist mittlerweile fünf Pflichtspiele sieglos und hat viermal keinen Treffer erzielt. Für Milan war es nach zwei Remis in der Liga das dritte Unentschieden in Folge. (APA, 2.3.2022)