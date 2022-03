Was ist Community Beta?

Unter dem Titel Community Beta arbeiten wir in den kommenden Monaten an neuen Features auf unserer Plattform. User:innen, die sich zu Community Beta anmelden, können alle neuen Features in der Beta-Phase vorab, kostenlos und unverbindlich nutzen.

Community Beta beitreten

Bringen Sie sich ein!

Unterstützen Sie uns als Beta-Tester:innen dabei, diese neuen Funktionen zu entwickeln und bestmöglich an Ihre Nutzungsbedürfnisse anzupassen.

Um unsere User:innen besser kennenzulernen und ihre Bedürfnisse besser zu verstehen, bitten wir regelmäßig User:innen zu kurzen Interviews. Uns interessiert vor allem:

Seit wann und wie lesen Sie DER STANDARD bzw. derStandard.at?

Wie nehmen Sie an der Community teil, und welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht?

Was können wir tun, um Ihr Nutzungserlebnis zu verbessern?

Termin vereinbaren

Meistgestellte Fragen

Lesen Sie die meistgestellten Fragen oder stellen Sie eine neue Frage im Forum.

Warum muss ich mich noch einmal anmelden, wenn ich bereits registriert bin?

User:innen, die sich zu Community Beta anmelden, können alle neuen Funktionen nutzen und werden damit Teil einer Gruppe, die uns wertvolles Feedback geben kann. Einerseits durch die Nutzung der neuen Funktionen, andererseits durch Umfragen und Interviews, die wir direkt an Sie als Beta-User:innen adressieren.

Warum entwickelt DER STANDARD Community Beta?

Wir sehen die Community auf derStandard.at als eine Bereicherung unserer journalistischen Arbeit. Die täglichen Diskussionen und Beiträge der User:innen schaffen einen Mehrwert für andere User:innen und für uns als Unternehmen. Wir möchten zusätzliche Möglichkeiten für die Community schaffen, sich auszutauschen und mit Inhalten auf der Website zu interagieren. Unser Ziel ist, die größte Diskursplattform im deutschsprachigen Raum zu werden. Die Funktionen, die wir in den nächsten Monaten entwickeln, sollen uns dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen

Kostet Community Beta etwas?

Community Beta ist kostenlos und Sie müssen für eine Anmeldung keine Bezahldaten eingeben. Die Anmeldung ist unverbindlich und kann jederzeit widerrufen werden.

Aus einigen Community Beta Funktionen könnte später ein Produkt entstehen, das von User:innen abonniert werden kann. Wie viel diese Mitgliedschaft kosten wird, hängt schlussendlich davon ab, welche Funktionen enthalten sind.

Feedback geben und Fehler melden

Wir freuen uns auf Ihr Feedback in den Kommentaren!