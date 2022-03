Nach zwei Jahren Pause nimmt der City Airport Train am 29. März den Betrieb wieder auf

Positive Prognosen hinsichtlich der Passagierentwicklung am Flughafen Wien lassen den City Airport Train wieder auferstehen. Foto: CAT/Johannes Zinner

Flughafen Wien – Der City Airport Train (CAT) wird den Betrieb per 29.03.2022 wieder aufnehmen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung, heißt es in einer Pressemitteilung, waren – nach zwei Jahren pandemiebedingter Betriebsaussetzung – die mittlerweile wieder stetige Zunahme der Reisebewegungen am Flughafen Wien und die positiven Prognosen hinsichtlich der Passagierentwicklung im Frühjahr und Sommer 2022, die auf eine nachhaltige Erholung des Flugverkehrs hoffen lassen.

"Auch wenn das Passagieraufkommen am Flughafen Wien noch lange nicht mit jenem vor der Pandemie vergleichbar ist, gibt es wieder rege Nachfrage nach einer non-stop Schnellverbindung direkt ins Stadtzentrum. Somit erachten wir es als wichtig, allen Passagieren aus dem In- und Ausland wieder eine Premium Anbindung an den Flughafen zu bieten", erklären die CAT-Geschäftsführer Michael Forstner und Christoph Korherr.

Der erste Zug verkehrt ab Wien Mitte um 05:37 Uhr. Der letzte Zug verlässt den Flughafen um 23:38 Uhr. (red, 2.3.2022)