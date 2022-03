In einem Lagergelände an der Triester Straße in Wien-Liesing ist am Mittwochvormittag ein Brand ausgebrochen. Der Brand war laut Oberbrandrat Christian Feiler um 12.45 Uhr nach wie vor akut, aber unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte wurden gegen 10.15 Uhr alarmiert.

Fünf Personen wurden von der Berufsrettung betreut. Eine weitere musste nach einer erfolgreichen Reanimation mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht werden, sagte Rettungssprecher Daniel Melcher der APA.

Atemschutztrupps versuchen das Feuer von innen zu löschen und konnten dabei bereits mindestens eine Gasflasche aus der Halle bringen. Die Feuerwehr löste Alarmstufe 2 aus.

"Es ist ein sehr mühseliges Vorandringen", sagte Feiler dem STANDARD. Es handle sich um eine zweigeschoßige Halle, die Dachkonstruktion habe zumindest teilweise Feuer gefangen, was die Löschaktion erschwere. Eine Person musste medizinisch betreut werden, allerdings nicht in direktem Zusammenhang mit dem Brand.

Die Triester Straße wurde laut Angaben der Wiener Polizei zwischen der Hubermanngasse und der Dobrowskygasse in beiden Richtungen gesperrt, später wurde die Sperre auf die Sterngasse/Purkytgasse und Perfektastraße ausgeweitet. Die Brandursache ist noch unklar. (luza, 2.3.2022)