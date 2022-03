Hersteller Oppo erzielte den Rekord mit einem Prototyp. Schon dieses Jahr sollen Handys erscheinen, die in 15 Minuten vollständig geladen werden

Foto: Oppo

Mit einem Geschwindigkeitsrekord beim Schnellladen von Akkus wartet der chinesische Elektronikhersteller Oppo auf dem Mobile World Congress in Barcelona auf. Mit der vorgestellten Lösung kann der 4.500-mAh-Akku eines Smartphones in rekordverdächtigen neun Minuten vollständig aufgeladen werden. Für die Hälfte des Akkus braucht die 240-Watt-Lösung gerade einmal 3,5 Minuten, wie Oppo in einem Video zeigt.

Oneplus profitiert

Während der Rekord unter Laborbedingungen mit einem Prototyp erreicht wurde und nichts über die Akku-Lebensdauer bei derartigen Ladegeschwindigkeiten aussagt, dürfte eine abgespeckte, aber ebenfalls beeindruckend klingende Lösung schon marktreif sein. So sollen bereits in diesem Jahr Smartphone-Modelle erscheinen, die mit 150 Watt geladen werden können, ohne dass der Lebenszyklus von Akkus darunter leidet.

OPPO

Oppo zufolge wird die Technologie auch bei einem neuen Oneplus-Modell zum Einsatz kommen. Das Oneplus 10 Pro, das vor kurzem in China veröffentlicht wurde, unterstützt Schnellladen mit bis zu 80 Watt. Mit den nun vorgesehenen 150 Watt lässt sich ein 4.500-mAh-Akku in 15 Minuten von einem auf 100 Prozent aufladen, verspricht Oppo. Um den Akku auf 50 Prozent zu bringen, genügen dem Hersteller zufolge fünf Minuten.

Schnell, aber akkuschonend

Das extrem schnelle Laden soll dabei aber nicht auf Last des Akkus gehen. Aufgrund intelligenten Batteriemanagements, das die Hitzeentwicklung im Gerät berücksichtigt, und einer neuen Akkuzusammensetzung sollen 1.600 Ladezyklen möglich sein, ohne dass die Batterie unter 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität fällt. Laut derzeit herrschenden Industriestandards käme das einer Verdoppelung der Lebensdauer gleich. 1.300 Patente hat sich Oppo für die neuen Ladetechnologien gesichert. (step, 2.3.2022)