Außerdem Dokumentationen zu gefährlichem Müll und der Faszination Wasser sowie "Am Schauplatz" über die Gefahr eines "Blackouts"

Wandert mit seinem Sohn und einem sprechenden Raben durch Italien: Totò in Pier Paolo Pasolinis Parabel "Große Vögel, kleine Vögel", RBB, 1.35 Uhr. Foto: rbb / ARD Degeto

20.15 SONDERSENDUNG

ZiB Spezial: Krieg in der Ukraine Vor genau einer Woche hat Russland die Ukraine angegriffen. Wie kann Flüchtlingen am besten geholfen werden? Was bedeutet der Krieg für neutrale Staaten? Diesen und anderen Fragen geht eine ZiB Spezial nach. Bis 21.05, ORF 2

20.15 WISSEN

Gefährlicher Müll – verborgene Deponien der Gemeinden Abfall wurde bis in die 1970er-Jahre dorthin gekippt, wo gerade Platz war. Solche Altlasten sind nicht nur ein Gesundheitsrisiko, sie sind auch völlig wertlos für das Rohstoffrecycling. Um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen unter dem Titel Die große Rohstoffkrise.

Bis 22.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATIONEN

Faszination Wasser: Ostsee & Nordsee (D 2021, Thomas Lischak) Zwei Dokus beschwören die Faszination Wasser zuerst mit der Ostsee, dem geheimnisvollen Meer im Herzen Europas, und ab 21.00 Uhr mit der Nordsee, deren Watt für die globale Artenvielfalt überaus wichtig ist. Bis 21.45, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Blackout – Plötzlich ohne Strom Immer mehr Menschen in Österreich rüsten sich für ein "Blackout", also einen großflächigen, langandauernden Stromausfall. Ist das irrationale Panik, oder wird die Gefahr eines Blackouts erst jetzt erkannt? Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Themen des ORF-Wirtschaftsmagazins sind: Putins Gas – Was sind die Alternativen? Der Wirtschaftskrieg – Sanktionen als Waffe. / Russlands Reiche – Oligarchen kommen unter Druck. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Mode-Expertin Martina Reuter, Skirennläuferin Nicole Schmidhofer, Musiker Thomas Rabitsch und Gedächtnistrainer Florian Wurm sind zu Gast bei Barbara Stöckl.

Bis 0.00, ORF 2

23.35 TRAGIKOMÖDIE

Der Glanz der Unsichtbaren (Les invisibles, F 2018, Louis-Julien Petit) In einer nordfranzösischen Stadt soll ein Betreuungszentrum für obdachlose Frauen geschlossen werden. Vier Sozialarbeiterinnen entschließen sich, mit ihren Schützlingen gemeinsame Sache zu machen. Für sein sympathisches Feel-good-Movie spannte Regisseur Louis-Julien Petit bekannte Schauspielerinnen wie Noémie Lvovsky mit Darstellerinnen von der Straße zusammen. Bis 1.15, WDR

0.00 PASOLINI

Edipo Re – Bett der Gewalt (I/M 1967, Pier Paolo Pasolini) Der italienische Autor und Regisseur Pier Paolo Pasolini, der am 5. März 100 Jahre geworden wäre, bezeichnete seine Adaption des sophokleischen Dramas als den "am meisten autobiografischen" seiner Filme. Danach um 1.35 Uhr zu sehen gibt es Pasolinis wunderbare Parabel Große Vögel, kleine Vögel mit Totò und Ninetto Davoli als Vater und Sohn, die mit einem sprechenden Raben durch Italien wandern, und der Musik Ennio Morricones. Bis 3.00, RBB