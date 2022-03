Technik-Guru Sam Collins stellt auf Youtube die wichtigsten Änderungen der Formel-1-Autos vor. Screenshot: Youtube

Es geht wieder los! Nach dem spektakulären Finale von Abu Dhabi, bei dem der Niederländer Max Verstappen sich erst auf der letzten Runde gegen Konkurrent Lewis Hamilton durchsetzen und Weltmeister werden konnte, geht die Formel 1 in die neue Saison. Und die wird es in sich haben.

Denn die weitreichenden Veränderungen an der Aerodynamik der Autos, die das schnelle und enge Hintereinanderherfahren erleichtern sollen und für 2021 geplant waren, treten nun erst mit der Saison 2022 in Kraft. Den Februar über haben die Teams ihre Lackierungen und Autos vorgestellt, nun sind die ersten Tests in Barcelona fertig – und der offizielle Youtube-Kanal der Formel 1 macht dort weiter, wo er vergangenes Jahr aufgehört hat. Nämlich mit kompetenten Analysen, spannenden Einblicken und jeder Menge Inhalt.

Derzeit gibt es beispielsweise einen Überblick von Technik-Guru Sam Collins über die fünf wichtigsten Änderungen der Autos. Größere Reifen, der neue 3D-Boden, der mehr oder weniger wie ein großer Flügel funktioniert und das Auto quasi auf die Strecke nageln soll, und so weiter.

Wer damit noch nicht genug hat, der bekommt nach den Barcelona-Tagen auch noch einen rund 30-minütigen Talk darüber, was die Tests ausgesagt haben, wen die Expertinnen und Experten vorn sehen und welche Teams noch Nachholbedarf haben.

Und wer schon immer wissen wollte, was die aktuellen Formel-1-Autos mit einem Delfin gemeinsam haben, der findet auch ein Video zum neuen Phänomen "Porpoising". Es wird eine spannende Saison mit guten Rennen und noch besseren Inhalten. (Thorben Pollerhof, 2.3.2022)