"Starmania"-Proben, Mittwochnachmittag vor Journalistinnen, mit Unterhaltungschef Alexander Hofer und Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz. Foto: fid

Wien – Freitag startet der ORF seine große Eventshow "Starmania". Hat es Überlegungen gegeben, die Show in Zeiten des Krieges in der Ukraine ausfallen zu lassen, wie zuletzt die Faschingssendungen, oder sie zu verschieben? Die Überlegungen gab es, sagte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz bei der Pressepräsentation am Mittwoch. Aber: "Unterhaltung gehört auch in so einer schweren Zeit ganz klar zu unserem Auftrag."

TV-Unterhaltungschef Alexander Hofer verwies auf die rasche Entscheidung des ORF, Faschingssendungen aus dem Programm zu nehmen. Aber: "Es kann jetzt das Leben und das Programmangebot nicht komplett ruhen." Der ORF-Auftrag umfasse Information ebenso wie Unterhaltung, "angemessen, richtig eingeordnet, aber durchaus auch im Gesamtangebot zu finden".

Psychische Gesundheit und Pietät

'"Es muss die Möglichkeit geben, zwei, zweieinhalb Stunden innezuhalten und sich einem anderen Thema zu widmen, das für die psychische Gesundheit unseres Publikums notwendig ist", sagte Hofer.

Der ORF evaluiere derzeit in seiner Programmierung "jeden Inhalt einer Nachmittagsserie", sagte Groiss-Horowitz, um "pietätvoll auch im Eskapismus" zu sein. Es müsse aber "in all unseren Genres klar sein, dass wir immer wahrnehmen, in welcher Zeit wir sind".

Wird "Starmania"-Moderatorin Arabella Kiesbauer in ihrer Moderation auf den Krieg in der Ukraine, auf die Weltlage Bezug nehmen? Sie müsse für eine Unterhaltungsshow "einen Knopf drücken und gut drauf sein", sagte Kiesbauer. Aber: "Wie ich die Show eröffne, wird man am Freitag um 20.15 Uhr sehen."

"Wissen, was rund um uns passiert"

Auch bei einer großen Unterhaltungsshow "werden wir wissen, was rund um uns passiert", sagte Unterhaltungschef Hofer: Bei Musikauswahl, Inszenierung werde der ORF darauf achten, dass "in der Grundtonalität immer klar ist, dass wir eine Unterhaltungsshow zeigen, die in eine Zeit fällt, in der furchtbare Dinge in unserer Nähe passieren".

"Starmania" startet am Freitag mit den ersten 14 von 28 – bei ersten Gesangsproben am Mittwoch beeindruckenden – Kandidatinnen und Kandidaten. Regie führt – Freitag zum 73. Mal bei einer "Starmania"-Folge – Kurt Pongratz. (fid, 2.3.2022)