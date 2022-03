Ukrainische Zivilsten basteln Brandflaschen in Uzhhorod, Westukraine Foto: SerhiiHudak via www.imago-images.de

Wien – Was tun, wenn "der Russ’" kommt? Diese Frage spielte auch in der österreichischen Verteidigungspolitik immer wieder eine Rolle – und die Antwort, dass man da ohnehin nichts dagegen machen könnte, wurde während des Kalten Kriegs nicht akzeptiert. Dass eine Armee, wie sie nach 1955 für eine Grenzverteidigung aufgestellt worden war, chancenlos wäre, war um 1970 klar – und die Antwort war die von General Emil Spannocchi (1916–1992) konzipierte "Verteidigung ohne Selbstzerstörung".

Geplantes Milizheer von 300.000 Mann

Im Landesverteidigungsplan wurde sie ab 1975 als "Raumverteidigung" basierend auf einem später auch in der Bundesverfassung verankerten Milizsystem für das Bundesheer festgeschrieben.

Dazu sollten bis zu 300.000 Mann unter Waffen genommen werden, die einen ins Land eindringenden Feind in Schlüsselzonen aufhalten und abseits davon durch "Nadelstich-Operationen" abnützen sollten. Einigen dieser – immer wieder beübten – Milizsoldaten wurden sogar die Sturmgewehre mit nach Hause gegeben.

Bewaffnete Zivilisten sind noch keine Miliz

Erinnert das an die derzeitige Lage in der Ukraine? Teilweise, aber mit einem wesentlichen Unterschied: In der Ukraine werden derzeit Zivilisten bewaffnet, die eben nicht Teil eines regulären Militärs sind. Das hat mehrere Folgen: