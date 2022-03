Kebab ist mit das beliebteste Streetfood des Landes. Allein in Wien ist er an über 230 Imbissständen erhältlich

Doch wie kam das Fleisch am Drehspieß nach Österreich – und ist der Kebab tatsächlich so türkisch, wie man denkt?

Was "Der Gerät" ist, wie viel Faschiertes in einem österreichischen Dönerspieß sein darf und zu welcher Tageszeit man in der Türkei Kebab isst, lesen Sie in unserem Feature-Artikel:

(Eva Biringer, 6.3.2022)