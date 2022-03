Der neue Restaurantguide von "A la carte" ist da. Anders als im Vorjahr, als der Guide coronabedingt erst im Juni veröffentlicht wurde, ist man heuer damit schon Anfang März draußen. Das soll auch in Zukunft so bleiben, sagt Herausgeber Christian Grünwald, denn damit könnten die Winterbetriebe auch noch mitgenommen werden.

Für die Top 100 wurden rund 130 Lokale besucht, die 100 besten sind nun im Guide zu finden. Ganz oben gibt es mit dem Steirereck in Wien zwar einen Seriensieger diverser Restaurantrankings, 100 Punkte wurden im "A la carte" aber schon seit längerer Zeit nicht mehr vergeben, Heinz Reitbauer steht damit allein an der Spitze.

Das Steirereck ist mit 100 Punkten an der Spitze im neuen "A la carte". Auch im Ranking der "World's 50 Best Restaurants" ist es als einziges österreichisches Lokal aktuell auf Platz zwölf gelistet. (Im Bild Heinz und Birgit Reitbauer bei der Verleihung im Jahr 2021). Foto: The World's 50 Best Restaurants 2021, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna

Knapp dahinter mit 99 Punkten folgt Andreas Döllerer, auf 98 Punkte kommen Konstantin Filippou, Rudi Obauer, Max Natmessnig und Silvio Nickol. Insgesamt erreichen 20 Küchenchefs mindestens 95 Punkte und damit die Höchstwertung von fünf A-la-carte-Sternen. Neu unter diesen 20 sind Philip Rachinger mit dem Ois im Mühltalhof sowie Hannes Müller von Die Forelle am Weißensee. Wieder dabei ist auch Hubert Wallner nach der Übersiedlung mit seinem neuen Lokal Hubert Wallner in Dellach-Maria Wörth.

Hannes Müller, vom Restaurant Die Forelle am Weißensee ... Foto: Martin Lugger

... und Philip Rachinger, Restaurant Ois im Mühltalhof, wurden neu mit fünf A-la-carte-Sternen ausgezeichnet. Foto: © Manfred Lang

Aufsteiger

Den größten Punktezuwachs verzeichnete Stefan Eder mit seinem Lokal Zeitraum in St. Kathrein am Ofrenegg, er liegt heuer bei 87 Punkten und vier Sternen, im Vorjahr war er mit 80 Punkten und drei Sternen gelistet.

Ebenfalls deutlich aufgestiegen sind die Lokale Der Kirchenwirt seit 1326 in Leogang mit Stefan Birnbacher am Herd (plus fünf Punkte, gesamt 87 Punkte, vier Sterne), das Esslokal in Hadersdorf am Kamp von Roland Huber (plus fünf Punkte, gesamt 87 Punkte, vier Sterne) und das Mesnerhaus in Mauterndorf von Josef Steffner (plus vier Punkte, gesamt 92 Punkte, vier Sterne). Manuel Ressi gelang im Bärenwirt in Hermagor ein Sprung von 85 auf 88 Punkte, die gleiche Leistung legte Max Stiegl im Gut Purbach hin. Damit erreichen beide ebenfalls heuer neu vier Sterne.

Von einem auf drei Sterne gesprungen sind unter anderen das Hecht! im Seehof in Goldegg mit den jungen Köchen Luc Liebster und Jakob Wieland, das Krainer von Astrid und Andreas Krainer in Langenwang und Hans Peter Fink im Haberl und Fink's in Ilz.

Newcomer des Jahres

Ein besonderer Tipp ist für Herausgeber Christian Grünwald die Umar Fischbar am Wiener Naschmarkt. Stefan Doubeks "sensationell ideenreiche Fischküche", das Service und die angebotenen Natural Wines machen die Umar Fischbar zum "A-la-carte-Newcomer des Jahres 2022".

Stefan Doubek, Koch in der Umar Fischbar. Foto: Michael Reidinger/A la carte

Zusätzlich zu den 100 Lokalen werden im neuen Guide auch 740 empfehlenswerte Lokale in ganz Österreich gelistet. Der neue A-la-carte-Guide "Die Top 100 – Österreichs beste Restaurants und Küchenchefs" ist ab Montag um zehn Euro im Zeitschriftenhandel erhältlich. (Petra Eder, 7.3.2022)

Foto: a la carte

Die Lokale, die im "A la carte" mit fünf Sternen ausgezeichnet wurden

100 Punkte

Heinz Reitbauer Steirereck, Wien



99 Punkte

Andreas Döllerer Döllerer’s Genießerrestaurant, Golling



98 Punkte

Konstantin Filippou Konstantin Filippou, Wien

Thomas Dorfer Landhaus Bacher, Mautern

Rudolf Obauer Obauer, Werfen

Max Natmessnig Rote Wand Chef’s Table, Lech am Arlberg

Silvio Nickol Silvio Nickol, Wien

97 Punkte

Juan Amador Amador, Wien Martin Klein Ikarus, Salzburg

Alain Weissgerber Taubenkobel, Schützen am Gebirge

Benjamin Parth Yscla-Stüva, Ischgl

96 Punkte

Lukas Nagl Bootshaus, Traunkirchen

Hubert Wallner Hubert Wallner, Dellach-Maria Wörth

Andreas Senn, Christian Geisler Senns.Restaurant, Salzburg

95 Punkte

Christian Rescher Aurelio’s, Lech am Arlberg

Hannes Müller Die Forelle, Weissensee

Richard Rauch Geschwister Rauch, Bad Gleichenberg

Matthias Schütz Griggeler Stuba, Lech am Arlberg

Markus und Lukas Mraz Mraz & Sohn, Wien

Philip Rachinger Ois im Mühltalhof, Neufelden

Martin Sieberer Paznauner Stube, Ischgl