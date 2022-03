Rubina Möhring, Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich, ist tot. Foto: Reporter ohne Grenzen/Valerie Voithofer

Wien – Rubina Möhring, die langjährige Präsidentin von Reporter ohne Grenzen in Österreich, ist nach Angaben der Menschenrechtsorganisation am Mittwoch, wenige Tage vor ihrem 72. Geburtstag, verstorben. Möhring schrieb seit 2011 für den STANDARD die Kolumne "Pressefreiheits-Watchdog".

Bei Reporter ohne Grenzen Österreich initiierte sie als geschäftsführende Vorsitzende 2001 den Press Freedom Award – A Signal for Europe für Journalistinnen und Journalisten in Südosteuropa. Möhring war Vizepräsidentin der internationalen Organisation Reporters sans Frontières.

Möhring wurde in Berlin geboren, sie studierte Germanistik, Soziologie sowie Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts mit Schwerpunkt Südosteuropa in Wien und Istanbul. Sie promovierte an der Universität Wien mit einer Dissertation über die Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich 1908 bis 1912 als Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs ("Türkisches Wien").

Möhring begann als Redakteurin bei der "Presse", wechselte in die TV-Information des ORF. Bis 2010 war sie beim ORF Redaktionsleiterin für 3sat, da Gemeinschaftsprogramm deutschsprachiger öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten mit ORF-Beteiligung, für Kultur und Wissenschaft. Seither war sie als freie Autorin und Journalistin tätig. (red, 3.3.2022)