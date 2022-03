In dieser Galerie: 2 Bilder Seit weniger als einem Jahr ist Wolfgang Mückstein im Amt. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER Vorarlbergs Landesrat Johannes Rauch war auch im Verhandlungsteam für die türkis-grüne Bundesregierung. Foto: APA / Georg Hochmuth

Es wäre ein Paukenschlag in der türkis-grünen Bundesregierung. Die "Kronen Zeitung" berichtet am Donnerstag unter Berufung auf "gut informierte Kreise" bei den Grünen, dass Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein vor dem Aus steht. Der Minister soll demnach bereits am Wochenende abgelöst werden. Mückstein, ein Arzt mit Gruppenpraxis in Wien-Mariahilf, wurde erst am 19. April 2021 als Nachfolger des zurückgetretenen Rudolf Anschober angelobt. Anschober legte sein Amt damals nach mehr als einem Jahr Corona-Krise aus gesundheitlichen Gründen nieder.

Laut "Krone" soll der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch Mückstein nachfolgen. Rauch soll, berichtet die "Krone", nicht sonderlich begeistert vom Ruf aus Wien gewesen sein, sich nach einer Bedenkzeit aber doch gebeugt und als Freundschaftsdienst an Vizekanzler Werner Kogler zugesagt haben.

Für die mögliche Rochade im grünen Teil der Bundesregierung gab es vorerst auf STANDARD-Anfrage bei Vizekanzler Kogler und im Büro von Minister Mückstein weder eine Bestätigung noch ein Dementi. Die Zeichen aus grünen Kreisen deuten aber auf eine Ablöse hin. Eine Sprecherin von Kogler meinte, dass man Gerüchte nicht kommentieren werde. Ein Sprecher Mücksteins wollte auf Anfrage "gar nichts sagen" – und verwies auf eine offizielle Stellungnahme, die später kommen werde.

Weitgehendes Aus für Corona-Maßnahmen am Wochenende

Bemerkenswert ist der Zeitpunkt für Mücksteins möglichen Rückzug. Immerhin fallen am kommenden Samstag, also in nur zwei Tagen, auch weitgehend alle Corona-Maßnahmen. Und das bei zwar stabilen Zahlen im grünen Bereich auf Corona-Intensivstationen, aber einer immer höher werdenden Belastung im Normalbereich. Am Mittwoch wurden fast 40.000 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Mückstein soll mit dem weitgehenden Aus der Corona-Beschränkungen bereits am 5. März jedenfalls nicht glücklich sein.

Noch liegt die dementsprechende Corona-Verordnung aber nicht vor. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat bereits angekündigt, bei strengeren Regeln als der Bund zu bleiben – etwa mit der 2G-Regel in der Gastronomie oder einer Maskenpflicht im gesamten Handel.

Rauch ein grünes Urgestein

Johannes Rauch ist ein grünes Urgestein. Nach 24 Jahren gab er im vergangenen Sommer die Führung der Vorarlberger Grünen ab. Diesen Rückzug hatte der gelernte Sozialarbeiter schon lange angekündigt, ihm folgte das Duo Eva Hammerer und Daniel Zadra nach. Sie übernahmen die zweitstärkste Partei im Ländle. Landesrat wolle er aber bis zum Ende der Legislaturperiode 2024 bleiben, gab Rauch damals an.

Seine Zuständigkeiten sind unter anderem Umwelt und Klimaschutz, Energie, Öffentlicher Verkehr und Radwege, aber auch Abfallwirtschaft, Maschinenbau oder Elektrotechnik. Aus seinem Büro beziehungsweise von den Vorarlberger Grünen gibt es bis dato keine Stellungnahme zu den Gerüchten über einen Wechsel in die Bundesregierung. Rauch ist seit kurzem in zweiter Ehe mit der Vorarlberger SPÖ-Chefin Gabi Sprickler-Falschlunger verheiratet. Er hat zwei erwachsene Töchter. (krud, lhag, 3.3.2022)