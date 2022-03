Seit weniger als einem Jahr ist Wolfgang Mückstein im Amt. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Es wäre ein Paukenschlag in der türkis-grünen Bundesregierung. Die "Kronen Zeitung" berichtet am Donnerstag unter Berufung auf "gut informierte Kreise" bei den Grünen, dass Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein vor dem Aus steht. Der Minister soll demnach bereits am Wochenende abgelöst werden. Mückstein, ein Arzt, wurde erst am 19. April 2021 als Nachfolger des zurückgetretenen Rudolf Anschober angelobt.

Laut "Krone" soll der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch ihm nachfolgen. Rauch soll, berichtet die "Krone", nicht sonderlich begeistert vom Ruf aus Wien gewesen sein, sich nach einer Bedenkzeit aber doch gebeugt und als Freundschaftsdienst an Vizekanzler Werner Kogler zugesagt haben.

Für die mögliche Rochade im grünen Teil der Bundesregierung gab es vorerst auf STANDARD-Anfrage bei Vizekanzler Kogler und im Büro von Minister Mückstein weder eine Bestätigung noch ein Dementi.

Nähere Informationen folgen in Kürze. (red, 3.3.2022)