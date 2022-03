Die Einkaufstour von Tier geht weiter. Foto: Imago Images/Rüdiger Wölk

Der Berliner E-Scooter-Verleiher Tier Mobility setzt seinen Expansionskurs fort und übernimmt die Ford-Tochter Spin. Durch den Kauf des E-Scooter-Verleihers steigt Tier Mobility in den US-Markt ein, wie Europas Nummer eins am Mittwoch mitteilte. Über den Kaufpreis und finanzielle Details sei Stillschweigen vereinbart worden.

Tier hat im vergangenen Jahr 200 Millionen Dollar (179 Millionen. Euro) bei Kapitalgebern wie Softbank und Mubadala Capital eingesammelt – unter anderem für Zukäufe – und seine Bewertung auf zwei Milliarden Dollar in die Höhe geschraubt.

Für Tier Mobility ist es nach dem Erwerb des Leipziger Leihfahrrad-Anbieters Nextbike und der italienischen Tochter von Wind Mobility bereits die dritte Übernahme innerhalb von sechs Monaten. Damit sind die Berliner nun mit 300.000 Fahrzeugen in mehr als 520 Städten in 21 Ländern präsent. Während die Marke Spin in Nordamerika erhalten bleiben soll, soll in Großbritannien mittelfristig Tier auf den E-Scootern stehen.

Harter Konkurrenzkampf

Der US-Autobauer Ford hatte Spin 2018 erworben und als selbstständiges Unternehmen weitergeführt. Anfang des Jahres hatte Spin ein Viertel der Belegschaft entlassen und Märkte verlassen, in denen der Wettbewerb als zu groß eingeschätzt wurde – darunter Deutschland und Portugal.

In der fragmentierten Branche herrscht ein harter Konkurrenzkampf und der Druck zur Konsolidierung wächst. In Deutschland buhlen neben Tier unter anderem die Anbieter Bolt, Bird und Lime um die Gunst der Kunden. Der US-Konkurrent Lime hat kürzlich 523 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt und liebäugelt mit einem Börsengang. (APA, 3.3.22)